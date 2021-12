Trump Mengatakan Dia Memiliki 'Hubungan yang Hebat' dengan 'Pembunuh' Xi

Chinese and American flags

IslamTimes - Mantan presiden Donald Trump mengatakan bahwa meskipun dia berpikir Presiden China Xi Jinping adalah “pembunuh” yang “menghancurkan dunia” dengan Covid-19, dia memiliki “hubungan yang baik” dengan perdana menteri China.

Dalam sebuah wawancara dengan Maria Bartiromo dari Fox News pada hari Minggu (19/12), Trump mengatakan bahwa "begitu Covid datang, atau virus China seperti yang saya sebut," hubungannya yang "hebat" dengan Xi menukik.Bartiromo, yang biasanya bersimpati dalam liputannya tentang mantan presiden, menyela Trump untuk mengklaim bahwa Xi “adalah seorang pembunuh.”“Dia adalah seorang pembunuh,” jawab Trump, “tetapi saya memiliki hubungan yang baik dengannya.@Hubungan Trump dengan Xi jarang digambarkan sebagai "hebat." Bahkan sebelum pecahnya pandemi Covid-19, Trump mendorong sikap garis keras terhadap China, mengunci AS ke dalam perang dagang dengan Beijing dan menggambarkan China sebagai “musuh,” sementara di bawah kepemimpinannya Strategi Pertahanan Nasional AS mengangkat China ke salah satu "pesaing strategis" utama AS.Namun, hubungan baik dan benar-benar memburuk setelah wabah Covid-19. Trump sejak awal bersikeras bahwa virus itu lolos dari laboratorium di Wuhan, sebuah teori yang dipercaya oleh pengungkapan bahwa AS mendanai apa yang disebut penelitian 'gain-of-function' tentang virus corona di lab itu.“Mereka benar-benar menghancurkan seluruh dunia,” kata Trump, sebelum memukul Presiden Joe Biden karena gagal memenuhi janji kampanyenya dan Covid-19 “mematikan” , terlepas dari “semua vaksin ini dan semua terapi luar biasa ini. ”Ditanya mengapa Biden tidak menekan Xi tentang asal usul virus corona selama beberapa percakapan tahun ini, Trump menjawab "dia takut padanya."Beijing telah menepis tuduhan bahwa virus corona lolos dari lab Wuhan. Setelah laporan intelijen AS pada bulan Oktober menyebut teori kebocoran laboratorium “masuk akal,” Kedutaan Besar China di Washington mempertanyakan penggunaan “aparat intelijen alih-alih ilmuwan” oleh pemerintah AS untuk melacak asal-usul virus. [IT/r]