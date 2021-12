Pensiunan Jenderal Memperingatkan 'Kekacauan Mematikan' di Militer AS setelah Pemungutan Suara 2024

IslamTimes - Tiga pensiunan jenderal Angkatan Darat AS berpendapat bahwa perang saudara mungkin pecah jika Pentagon tidak menyingkirkan "potensial pemberontak" karena ada kemungkinan besar "pemberontakan lain" terjadi jika Partai Republik merebut kembali Gedung Putih.

Dalam op-ed pedas yang diterbitkan di Washington Post pada hari Jumat (17/12), pensiunan mayor jenderal Angkatan Darat AS Paul D. Eaton, pensiunan mayor jenderal Angkatan Darat AS Antonio M. Taguba dan pensiunan brigadir jenderal AS Steven M. Anderson meminta Pentagon untuk “latihan-perang potensi pemberontakan atau kudeta pasca-pemilu berikutnya untuk mengidentifikasi titik-titik lemah.”Dengan menuduh bahwa jajaran tentara AS penuh dengan calon pemberontak, mereka menuntut Pentagon “mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengeluarkan” mereka dari pasukan sebelum terlambat untuk pembersihan, sambil menunjuk pada “jumlah veteran dan anggota tugas aktif yang mengganggu militer” yang terlibat dalam peristiwa 6 Januari di Capitol.Menilai “potensi kehancuran militer” sebagai “sangat nyata,” para jenderal menulis bahwa mereka “semakin khawatir tentang akibat dari pemilihan 2024 dan potensi kekacauan mematikan di dalam militer kita.”Sebagai contoh "pemberontakan" semacam itu, para jenderal merujuk pada kebuntuan Pengawal Nasional Oklahoma dengan Pentagon atas mandat vaksinasi Covid-19, menyebutnya sebagai tanda "mungkin lebih mengkhawatirkan" dari kehancuran militer yang sedang terjadi daripada anggota militer yang ambil bagian dalam kerusuhan Capitol.Brigadir Jenderal Thomas Mancino secara terbuka menentang mandat vaksinasi militer, menjanjikan bahwa anggota Garda Nasional Oklahoma tidak akan dihukum jika mereka menolak untuk ditusuk meskipun ada ancaman Pentagon untuk menarik dana dari pasukan tersebut.Para jenderal tampaknya menyarankan penurunan terhadap militer AS hanya mungkin terjadi jika Partai Republik mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden berikutnya, tampaknya mengesampingkan kemungkinan bahwa Presiden AS Joe Biden tidak akan dipilih kembali.Skenario hari kiamat, seperti yang ditetapkan oleh para jenderal, akan melihat “panglima tertinggi yang bersaing — Biden yang baru terpilih kembali memberikan perintah, versus Trump (atau tokoh Trumpian lainnya) mengeluarkan perintah sebagai kepala pemerintahan bayangan.”Dalam pemilihan yang diperebutkan, dengan loyalitas yang terpecah, beberapa mungkin mengikuti perintah dari panglima tertinggi yang sah, sementara yang lain mungkin mengikuti pecundang Trump.Para jenderal juga menyarankan bahwa politisi anti-Biden "di tingkat negara bagian dan federal" mungkin ingin menutup barisan di belakang "kandidat yang kalah" dalam upaya untuk mengangkat mereka sebagai presiden. Kekacauan yang dihasilkan dapat membuka jalan bagi “perang saudara” yang akan merusak keamanan AS dan dapat dimanfaatkan oleh “musuh” Amerika untuk melakukan “serangan habis-habisan” terhadap aset AS atau sekutunya, para jenderal memperingatkan dalam pesan dingin mereka.Kerumunan pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerbu Capitol pada 6 Januari, berusaha untuk memblokir sertifikasi hasil pemilihan presiden 2020 untuk Demokrat Joe Biden. Sementara ratusan orang telah ditangkap setelah kerusuhan, tidak ada yang didakwa menghasut “pemberontakan.”Minggu ini, Washington, DC mengajukan gugatan terhadap 31 orang yang diduga aktivis pro-Trump karena "menyebabkan kerusakan parah di Distrik." [IT/r]