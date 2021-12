Iran Dapat Menghidupkan Kembali Kesepakatan untuk Membeli Jet dari Airbus dan Boeing

IslamTimes - Kepala Organisasi Penerbangan Sipil Iran mengatakan kemungkinan kebangkitan kesepakatan nuklir 2015 akan menghidupkan kembali kontrak negara itu untuk membeli jet penumpang dari Airbus dan Boeing.

Pembicaraan antara Iran dan penandatangan yang tersisa dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) di Wina untuk menghapus sanksi sepihak AS terhadap Republik Islam berada di ambang batas, dengan pihak yang berbeda mengutip "kemajuan relatif".“Program untuk memodernisasi industri penerbangan adalah keinginan presiden [Ebrahim Raeisi], dan dengan kemungkinan menghidupkan kembali JCPOA dan menghapus pembatasan, kontrak pembelian pesawat juga akan dihidupkan kembali,” kata Mohammad Mohammadi-Bakhsh, Senin (20/12).Iran telah memesan pembelian 200 pesawat baru dari Airbus dan Boeing setelah menandatangani kesepakatan nuklir dengan kelompok negara P5+1 pada 2015. Namun, kontrak pesawat terhenti pada 2018 setelah Departemen Keuangan AS melarang keduanya. pembuat pesawat dari memasok jet ke Iran.“Permintaan Iran sehubungan dengan program penerbangannya dalam negosiasi JCPOA masih berlaku, dan bahkan kontrak untuk pembelian pesawat belum dibatalkan dan tetap sah secara hukum,” kata Mohammadi-Bakhsh."Jika pihak lain memenuhi kewajibannya, kami akan melakukan negosiasi dan menunggu hasilnya," kata pejabat itu, menunjukkan bahwa organisasinya memiliki perbedaan pendapat tentang model pembiayaan.Selama pencairan perdagangan singkat antara Iran dan Barat, Iran menandatangani kontrak senilai $36 miliar pada tahun 2016 untuk membeli pesawat dari Boeing, Airbus, dan pembuat turboprop Prancis-Italia ATR.Maskapai penerbangan nasional IranAir memesan 100 pesawat penumpang dari Airbus, 80 dari Boeing dan 20 dari ATR, tetapi kesepakatan itu bergantung pada lisensi AS karena banyaknya penggunaan suku cadang Amerika di pesawat.Iran telah mengimpor tiga pesawat dari Airbus dan 13 dari ATR ketika Departemen Keuangan AS di bawah mantan presiden Donald Trump mencabut izin ekspor.Dengan kepergian Trump, pertanyaan yang membara di benak banyak orang Iran adalah apakah duopolis dan ATR akan dapat menyelesaikan kesepakatan.Mohammadi-Bashkh mengatakan beberapa pesawat yang dikirim berdasarkan JCPOA memerlukan pemeriksaan perawatan yang ketat, tetapi pihak Eropa tidak memenuhi kewajiban mereka untuk memasok komponen perbaikan. [IT/r]