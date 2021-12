 Presiden Iran: Pasukan Pertahanan Suriah dan Irak yang Baik Dilatih oleh Jenderal Soleimani

IslamTimes - Presiden Iran Seyed Ebrahim Rayeesi memperingati mantan Komandan Pasukan Qods IRGC Letnan Jenderal Qassem Soleimani di ambang peringatan kemartirannya, dengan mengatakan bahwa ia melatih banyak pasukan baik di Irak dan Suriah yang membela negara mereka melawan teroris.

“Jika martir Soleimani tidak hadir di Suriah dan Irak, apa yang akan terjadi dengan kawasan dan dunia?” Raisi bertanya, berbicara pada pertemuan dengan anggota keluarga Jenderal Soleimani dan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengadakan upacara dalam peringatannya.Dia menambahkan bahwa Jenderal Soleimani “mampu melatih pasukan yang sangat baik di antara orang Irak dan Suriah untuk membela negara-negara ini dan melawan (terorisme dan) penindasan; tindakan Martir Soleimani ini menciptakan kapasitas besar di dunia Islam”.Presiden Raisi mengatakan bahwa Jenderal Soleimani sedih tentang kerja sama sejumlah orang di Irak dan Suriah dengan teroris Takfiri dan setelah memimpin mereka ke jalan yang benar dengan cara yang berbeda.Jenderal Soleimani, Komandan Kedua Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak Abu Mahdi al-Muhandis dan sepuluh wakilnya tewas oleh serangan pesawat nir awak bersenjata saat konvoi mereka meninggalkan Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Serangan itu diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump saat itu.Hingga saat ini, kepala jaksa sipil Iran telah mendakwa 36 orang sehubungan dengan pembunuhan itu, di antaranya mantan presiden Trump, kepala Komando Pusat AS Jenderal Kenneth McKenzie Jr., dan mantan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS Mike Pompeo dan Mark Esper.File tersebut tetap terbuka untuk penambahan lebih lanjut dari individu-individu yang Teheran tentukan telah memainkan peran dalam pembunuhan itu.“Berdasarkan pernyataan jaksa agung, daftar 36 nama terbuka, begitu pula peran sembilan orang lainnya termasuk personel militer Jerman yang sedang diselidiki. Personel militer Jerman diduga memfasilitasi pembunuhan tersebut. Jumlah dan peran pasti mereka tidak diketahui dan meskipun saya curiga, saya masih tidak yakin apakah mereka yang beroperasi di (Pangkalan Udara) Ramstein ,” kata seorang sumber yang dikutip oleh al-Mayadin pada bulan Oktober, meminta untuk tetap tidak disebutkan namanya.Pangkalan Udara Ramstein di Jerman adalah salah satu instalasi militer Amerika terbesar di dunia, berfungsi sebagai pusat komando NATO, komando angkatan udara AS di Eropa dan Afrika serta pusat utama untuk operasi drone di seluruh Timur Tengah Raya dan Afrika Utara.“G4S yang bertanggung jawab atas keamanan Bandara Internasional Baghdad juga dituduh terlibat dalam pembunuhan Letnan Jenderal Haji Qassem Soleimani,” tambah sumber itu.G4S adalah perusahaan keamanan swasta multinasional Inggris yang merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di dunia dengan tenaga kerja lebih dari 500.000 pada tahun 2020.Sekitar 26 orang yang didakwa diketahui adalah personel militer dan intelijen Amerika dan Israel, setidaknya empat di antaranya telah meninggal sejak 3 Januari 2020. Pada 1 Juli tahun ini, pers Zionis Israel melaporkan kematian Kolonel Sharon Asman dari Brigade Nahal elit, mengklaim dia pingsan selama latihan.Di antara 36 orang yang didakwa juga tujuh agen lokal dari negara-negara Arab regional, yang diyakini termasuk Arab Saudi, Kuwait, Irak, Suriah, Yordania, UEA, dan Qatar. Sebagian besar dari orang-orang ini sekarang telah ditangkap atau dibunuh oleh otoritas negara mereka sendiri atau oleh Front Perlawanan, menurut al-Mayadin. [IT/r]