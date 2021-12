WHO: Bukti Menunjukkan Omicron Menyebar Lebih Cepat Dibandingkan Varian Lain, Mempengaruhi Orang Sudah Divaksinasi dan Sembuh

IslamTimes - Varian coronavirus Omicron, yang awalnya terdeteksi di Afrika Selatan dan Botswana, dilaporkan lebih menular daripada jenis COVID lainnya. Varian baru telah mendorong pembatasan pandemi tambahan di banyak negara.

Ada bukti signifikan bahwa jenis Omicron COVID-19 menyebar lebih cepat daripada varian lain dan mempengaruhi orang yang divaksinasi atau sudah pernah memiliki virus corona, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan Senin (20/12)."Sekarang ada bukti yang konsisten bahwa Omicron menyebar secara signifikan lebih cepat daripada varian Delta", katanya saat jumpa pers di Jenewa. "Dan kemungkinan besar orang yang divaksinasi atau pulih dari COVID-19 dapat terinfeksi atau terinfeksi ulang".Menurut kepala WHO, virus corona telah merenggut lebih dari 3,3 juta nyawa pada tahun 2021 - jumlah yang melampaui angka kematian tahun lalu akibat HIV, malaria, dan TBC.Giorgio Palu, presiden Badan Obat Italia (AIFA), memperkirakan mungkin diperlukan hingga 40 kali lebih banyak antibodi virus corona untuk melawan varian Omicron dibandingkan dengan jenis aslinya.Sebelumnya pada bulan Desember, Inggris mengkonfirmasi satu kematian terkait Omicron di negara itu.Pada bulan November, WHO mengidentifikasi jenis baru sebagai salah satu perhatian, karena jumlah mutasi yang tinggi mungkin membuatnya lebih menular dan berbahaya.Di tengah masuknya kasus baru yang disebabkan oleh penyebaran Omicron, banyak negara telah memberlakukan pembatasan pandemi tambahan dan mendesak warganya untuk menerima suntikan vaksin tambahan. Kekhawatiran atas pecahnya strain baru mendorong Forum Ekonomi Dunia yang dijadwalkan pada Januari 2022 ditunda. [IT/r]