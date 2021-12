Menteri Luar Negeri China: Beijing Tidak Takut Konfrontasi dengan AS

Chinese and American flags

IslamTimes - China tidak akan menghindar dari konfrontasi dengan Amerika Serikat jika itu terjadi, tetapi menyerukan kerja sama yang saling menguntungkan dan dialog yang saling menghormati, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pada hari Senin (20/12).

Hubungan antara China dan Amerika Serikat telah mengalami penurunan mengingat pejabat Amerika menuduh Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim, mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin yang akan diadakan di negara itu dan terus meningkatkan tuduhan bahwa China bertanggung jawab atas pandemi COVID-19.Dalam pidatonya di Simposium Situasi Internasional dan Diplomasi Tiongkok 2021, Wang menggarisbawahi bahwa berbagai ketidaksepakatan antara Beijing dan Washington berasal dari "salah penilaian strategis" yang terakhir.Menurut menteri luar negeri, "beberapa orang di AS tidak mau mengakui bahwa negara lain memiliki hak untuk berkembang" dan setuju bahwa kedua negara dapat mencapai "hasil yang saling menguntungkan" dan sebagai gantinya berusaha untuk menekan Beijing."Jika ada konfrontasi, maka (China) tidak akan takut, dan akan berjuang sampai akhir", katanya. "Dialog boleh, tapi harus setara, kerjasama boleh, tapi harus saling menguntungkan".Wang melanjutkan dengan menekankan bahwa "kerja sama akan menguntungkan keduanya, sementara pertempuran akan merugikan keduanya". Dia mengakhiri sambutannya dengan mengomentari hubungan China-Amerika, mengungkapkan harapan bahwa Washington akan "memenuhi komitmennya, memenangkan kepercayaan dari orang lain, dan bekerja dengan China untuk mengeksplorasi koeksistensi damai kedua negara besar".Kedua negara telah menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan bilateral, dengan perkembangan terbaru termasuk AS mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing dan mantan Presiden Donald Trump mengulangi tuduhan tentang pemerintah China yang diduga bertanggung jawab atas pandemi virus corona.Presiden saat ini Joe Biden menekan timpalannya dari China Xi Jinping atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, di mana pemerintah China dianggap "menekan" minoritas Muslim Uyghur. Kekhawatiran Amerika tentang "kerja paksa" di wilayah tersebut telah mendorong undang-undang baru yang diberi lampu hijau oleh Senat AS untuk melarang impor barang dari Xinjiang, dengan RUU itu sekarang menuju ke meja Biden.Beijing telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan itu, menyerukan Washington untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara itu. Ia juga menolak tuduhan terkait keterlibatan China dalam pandemi virus corona.Di tengah ketegangan yang membara antara China dan AS, outlet media di AS telah memicu kekhawatiran mengenai kemajuan militer dan teknologi Beijing (khususnya dalam pengembangan senjata hipersonik), dengan mengatakan bahwa Pentagon harus "mengejar". Per jajak pendapat Desember, mayoritas pemilih Amerika tidak mengharapkan ketegangan antara kedua negara membaik, tetapi berharap bahwa kedua belah pihak akan menghindari konflik militer. [IT/r]