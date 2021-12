Beijing Menuduh Washington Memanipulasi Taiwan dalam Upaya 'Mengendalikan China'

China army

IslamTimes - AS telah meningkatkan kerja sama dengan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, sementara China telah memperkuat penyebaran jet tempurnya di zona identifikasi pertahanan udara pulau itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menuduh AS melanggar komitmen kepatuhan terhadap prinsip Satu-China dan mencoba menggunakan Taiwan untuk kepentingan Washington sendiri untuk menahan China.Berbicara kepada wartawan pada hari Senin (20/12), Zhao menegaskan kembali sikap Beijing bahwa Taiwan adalah "bagian tak terpisahkan dari China", yang "bukan hanya fakta sejarah dan hukum yang tidak dapat diubah, tetapi juga status quo yang tidak dapat ditantang".Dia kemudian merujuk pada “beberapa pasukan Amerika” yang dengan keras kepala memanipulasi masalah Taiwan dalam upaya “untuk mengendalikan China”, sesuatu yang dia katakan telah “memperburuk” ketegangan lebih lanjut di Selat Taiwan.Zhao mendesak Washington untuk mematuhi prinsip Satu-China dan tiga Komunike Bersama China-AS di Taiwan, serta "berhati-hati dalam kata-kata dan tindakannya tentang masalah terkait Taiwan".Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Washington harus “berhenti mengembangkan hubungan militer dengan Taipei […] agar tidak secara serius merusak hubungan China-AS” dan untuk menjaga “perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan”.Dia berbicara setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan berjanji awal bulan ini bahwa AS akan "mengambil setiap tindakan" untuk mencegah China menyerang Taiwan secara paksa.Pernyataan itu menyusul Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang menekankan bahwa Gedung Putih tetap berkomitmen pada kebijakan "Satu-China", tetapi siap untuk menolak segala upaya Beijing untuk menggunakan kekuatan terhadap pulau itu.Lloyd menggarisbawahi bahwa Washington bersedia menghadapi kebangkitan militer China dengan keyakinan dan tekad dan bekerja untuk "mendukung kemampuan Taiwan untuk mempertahankan diri". [IT/r]