Iran Mengatakan AS Tidak Menawarkan Proposal Nyata, Mengirim SMS ke P4+1 di Wina

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Amerika Serikat telah menawarkan "tidak ada proposal atau teks yang nyata" kepada kelompok negara-negara P4+1 di ibu kota Austria, Wina, di mana pembicaraan tingkat tinggi sedang dilakukan untuk menghapus sanksi AS terhadap Iran dan menghidupkan kembali. kesepakatan tahun 2015.

“Bertentangan dengan apa yang dikatakan AS hari ini, AS tidak menawarkan proposal atau teks nyata ke P4+1. Ini menempatkan tanda tanya besar pada niat Amerika,” kata Saeed Khatibzadeh pada konferensi pers mingguan, Senin.“Jika pihak lain datang ke Wina dengan proposal nyata, kami dapat mencapai kesepakatan dalam waktu sesingkat mungkin,” katanya.Ditanya tentang klaim yang dibuat oleh penasihat keamanan nasional AS bahwa dia memberi Iran pesan langsung tentang program nuklirnya, Khatibzadeh mengatakan kepada wartawan bahwa "tidak ada pembicaraan langsung" antara Tehran dan Washington sejak dimulainya pembicaraan di Wina pada April.“Mengenai pembicaraan Wina, tidak ada pembicaraan langsung yang terjadi dengan Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir,” Khatibzadeh menggarisbawahi.Wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Enrique Mora mengatakan pihak-pihak dalam kesepakatan nuklir Iran 2015 entah bagaimana memiliki “dasar yang sama” pada penghapusan sanksi sepihak terhadap Republik Islam.Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian Iran, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), mulai mengadakan pembicaraan di ibu kota Austria dengan tujuan menghidupkan kembali perjanjian yang dibatalkan AS melalui penghapusan sanksi anti-Iran Washington.JCPOA ditandatangani oleh Iran dan enam kekuatan dunia pada tahun 2015. Berdasarkan kesepakatan itu, Teheran setuju untuk membatasi aspek-aspek tertentu dari kegiatan nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi internasional yang dikenakan terhadap negara itu.Namun, pada tahun 2018, AS keluar dari pakta tersebut dan mulai secara sepihak menerapkan apa yang disebutnya kampanye tekanan maksimum terhadap Republik Islam, yang secara efektif merampas manfaat kesepakatan Iran dengan memaksa pihak ketiga untuk berhenti berbisnis dengan Iran.Di tempat lain dalam sambutannya, juru bicara itu menekankan bahwa kesepakatan hanya akan tercapai “jika pihak lain memasuki [pembicaraan] dengan keinginan untuk mencabut sanksi dengan cara yang efektif dan dapat diverifikasi.”Khatibzadeh lebih lanjut mengklarifikasi bahwa setiap pesan mengenai masalah negosiasi telah disampaikan ke Iran melalui wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Enrique Mora.“Beberapa pesan tentang masalah negosiasi telah diterima [oleh Iran] dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis melalui Enrique Mora sejak dimulainya pembicaraan di Wina, dan jawaban telah diberikan di tempat.” [IT/r]