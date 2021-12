Mantan Kepala Intelijen Militer Israel: Israel Terlibat dalam Pembunuhan Jenderal Soleimani

IslamTimes - Mantan kepala intelijen militer Zionis Israel Mayor Jenderal Tamir Hayman mengatakan rezim Tel Aviv terlibat dalam pembunuhan tahun 2020 atas komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani dalam serangan pesawat nir awak AS di dekat bandara internasional ibukota Irak.

“Pembunuhan Soleimani adalah sebuah pencapaian, karena musuh utama kami, di mata saya, adalah orang Iran,” kata Hayman dalam sebuah wawancara dengan majalah Malam, yang diterbitkan oleh Pusat Warisan dan Peringatan Intelijen Zionis Israel.Pernyataan Hayman menandai pertama kalinya seorang pejabat tinggi Zionis Israel menegaskan peran Israel dalam operasi yang dipimpin AS.Kembali pada bulan Mei, dilaporkan bahwa Israel memberi AS dukungan intelijen utama, termasuk melacak ponsel Jenderal Soleimani.“Di Tel Aviv, penghubung Komando Operasi Khusus Gabungan AS bekerja dengan rekan-rekan Zionis Israel mereka untuk membantu melacak pola ponsel Soleimani,” Yahoo News melaporkan pada 8 Mei. “Orang Zionis Israel, yang memiliki akses ke nomor Soleimani, memberikannya kepada orang Amerika, yang melacak Soleimani dan teleponnya saat ini ke Baghdad.”Dalam sambutannya pada bulan Oktober, Hayman mengatakan pembunuhan itu membuat “kontribusi signifikan” bagi keamanan Zionnis Israel, setelah mengatakan bahwa itu adalah “salah satu peristiwa paling signifikan dan penting di zaman saya.”Namun, mantan presiden AS Donald Trump digambarkan oleh seorang mantan pejabat sebagai tidak senang dengan tingkat keterlibatan Zionis Israel dalam pembunuhan itu, menurut laporan Axois, karena "dia mengharapkan Zionis Israel untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam serangan itu.”Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, dibunuh bersama dengan rekan-rekan mereka dalam drone teroris AS. serangan yang disahkan oleh Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Anggota parlemen Irak menyetujui RUU dua hari kemudian, menuntut pengusiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari negara itu.Kedua komandan tersebut dikagumi oleh negara-negara Muslim karena melenyapkan kelompok teroris Takfiri Daesh yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pembunuhan AS menarik gelombang kecaman dari pejabat dan gerakan di seluruh dunia dan memicu protes publik besar-besaran di seluruh wilayah.Pada awal 8 Januari, IRGC menargetkan pangkalan udara Ain al-Assad yang dikelola AS di provinsi Anbar, Irak barat dengan rentetan rudal untuk membalas pembunuhan Jenderal Soleimani.Menurut Departemen Pertahanan AS, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan balik di pangkalan itu.Iran telah menggambarkan serangan rudal di pangkalan udara Ain al-Assad sebagai “tamparan pertama.”Kepala Kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei pada 18 Oktober menggarisbawahi perlunya penuntutan paling serius terhadap para pelaku pembunuhan Jenderal Soleimani dan sejumlah ilmuwan Iran.“Kami tidak akan membiarkan darah orang-orang yang tidak bersalah ini terbuang percuma,” kata Mohseni-Ejei, menyalahkan AS dan rezim Zionis Israel atas serangan teroris tersebut. [IT/r]