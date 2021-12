Menlu: Iran Akan Mengajukan Protes terhadap Tindakan Saudi yang Menyebabkan Kematian Duta 

IslamTImes - Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian mengatakan beberapa badan eksekutif di Riyadh harus disalahkan atas keterlambatan dalam mengizinkan mendiang duta besar Iran untuk Yaman, yang menderita infeksi COVID-19, untuk keluar dari negara yang dikepung Saudi, dengan mengatakan Tehran akan mengajukan tuntutan protes resmi atas penundaan sesuai dengan hukum internasional.

Duta Besar Iran untuk Yaman Hassan Irlu meninggal karena komplikasi COVID-19 pada hari Selasa (21/12). Dia awal pekan ini telah dipulangkan dari Yaman di tengah blokade yang dipimpin Saudi di negara Arab yang dilanda perang untuk menerima perawatan di sebuah rumah sakit di Tehran.Berbicara kepada wartawan di sela-sela prosesi pemakaman duta besar di Tehran pada hari Selasa (21/12), Amir-Abdollahian mengatakan sebelum kematian Irlu, Kementerian Luar Negeri telah berusaha selama beberapa hari untuk mendapatkan izin dari Riyadh melalui negara ketiga untuk mengirim pesawat baik dari Iran atau negara bagian lain ke Sana'a untuk membawa pulang diplomat yang terkena virus corona dan segera memindahkannya ke rumah sakit di Tehran untuk perawatan.“Namun, pihak Saudi sayangnya sangat terlambat dalam membuat keputusan dalam hal ini dan beberapa badan eksekutif Arab Saudi menyeret kaki mereka,” tambahnya.“Kami akan secara resmi mengajukan protes sesuai dengan konvensi internasional, dan pada saat yang sama, kami berharap Yaman dapat keluar dari perang dan pengepungan kemanusiaan yang parah ini sesegera mungkin melalui solusi politik,” kata diplomat top Iran .Dia sekali lagi menegaskan sikap Iran tentang perlunya menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung melalui saluran politik, dengan mengatakan bahwa Tehran percaya semua warga Yaman harus berperan dalam menentukan masa depan negara mereka.Kepala diplomat itu mengutuk kampanye militer yang dilakukan rezim Saudi dan sekutunya di Yaman sejak awal 2015.“Pengalaman perang enam tahun menunjukkan bahwa agresor tidak dapat mencapai kemenangan apa pun melalui cara militer. Yaman harus diserahkan kepada Yaman sendiri sehingga masalah akan diselesaikan melalui pembicaraan intra-Yaman,” tambahnya.Selama misi dua tahunnya di Sana'a, duta besar Iran melakukan upaya untuk membantu menemukan solusi politik untuk konflik Yaman, mengakhiri perang di negara miskin dan memulihkan stabilitas, keamanan dan perdamaian, kata Amir-Abdollahian.Said Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan Irloo dipindahkan ke negara itu dalam "keadaan yang buruk" dan karena "kerjasama yang terlambat" dari beberapa negara, merujuk ke Arab Saudi.Seorang veteran perang, Irloo menderita luka-luka akibat serangan perang kimia di Iran selama perang yang dipaksakan Irak 1980-1988, yang didukung oleh Barat.Dia tertular virus corona di tempat misinya dan meninggal pada Selasa pagi "meskipun menjalani semua tahap perawatan untuk memperbaiki kondisinya", kata Khatibzadeh.Irlu secara resmi memulai misi diplomatiknya ke Yaman pada November 2020, yang bertentangan dengan oposisi AS untuk menutup hubungan antara Tehran dan Sana'a.Pada Desember 2020, dia diberi sanksi oleh mantan presiden AS Donald Trump karena hubungannya dengan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).Arab Saudi, yang didukung oleh AS dan sekutu regionalnya, melancarkan perang terhadap Yaman pada Maret 2015, dengan tujuan untuk memasang kembali rezim mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi yang tidak populer dan untuk menghancurkan gerakan Ansarullah yang populer.Perang Saudi telah menyebabkan ratusan ribu orang Yaman tewas, dan jutaan lainnya mengungsi. Itu juga telah menghancurkan infrastruktur Yaman dan menyebarkan kelaparan dan penyakit menular di negara Arab.Terlepas dari pemboman tanpa henti oleh Arab Saudi terhadap negara miskin itu, angkatan bersenjata Yaman dan komite populer sekutu telah tumbuh dalam kekuatan melawan penjajah yang dipimpin Saudi. [IT/r]