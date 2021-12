Penasihat Keamanan Nasional AS di “Israel”: Iran di Atas

IslamTimes - Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dijadwalkan tiba di entitas Zionis pada hari Selasa (21/12) sebagai kepala delegasi AS untuk pertemuan dengan Perdana Menteri Zionis "Israel" Naftali Bennett dan pejabat tinggi lainnya. Kedua pihak diharapkan untuk membahas Iran dan isu-isu strategis lainnya.

Sullivan juga akan berpartisipasi dalam pertemuan keempat Kelompok Konsultatif Strategis [SCG] bersama mitra Zionis “Israel” Eyal Hulata. SCG adalah kelompok bilateral yang bertujuan untuk berkolaborasi dalam upaya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.Setelah pertemuannya di entitas apartheid, Sullivan akan melakukan perjalanan ke Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.Awal bulan ini, Menteri Perang Benny Gantz mengunjungi Washington untuk berdiskusi tentang Iran. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah memberi tahu para pejabat AS bahwa dia telah menginstruksikan Pasukan Zionis “Israel” untuk mempersiapkan serangan terhadap Iran.Gantz mengatakan kepada wartawan bahwa AS dan negara-negara Eropa "kehilangan kesabaran" dan menyadari bahwa Iran berusaha untuk menunda negosiasi, meskipun "bermain buruk."Dia lebih lanjut mengklaim dia telah mendesak AS untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. [IT/r]