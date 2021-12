Iran Menghadiri Putaran Baru Pembicaraan Astana tentang Suriah

Delegasi Iran (Tasnim).

Islam Times – Para diplomat Iran mengikuti konferensi Astana putaran ke-17 untuk membahas rencana penyelesaian krisis di Suriah.

Dilansir Tasnim News, Konferensi Astana ke-17 tentang Suriah dihadiri oleh delegasi dari Iran, Rusia, Turki, Suriah, oposisi Suriah, serta delegasi Lebanon dan Irak sebagai pengamat.Pada hari pertama pembicaraan pada hari Selasa, delegasi Iran, yang dipimpin Ali Asghar Khaji, penasihat khusus menteri luar negeri, mengadakan pertemuan terperinci dengan delegasi Rusia yang dipimpin oleh Utusan Khusus Rusia untuk Suriah Alexander Lavrentiev.Berbagai topik dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk situasi di Idlib dan selatan, pembentukan sidang ketujuh Komite Konstitusi, agresi rezim Zionis terhadap Suriah, penarikan AS dari Irak dan Suriah, dan hasil kunjungan delegasi Rusia ke Teheran.Kedua belah pihak juga menekankan perlunya menjaga kedaulatan Suriah dan mengadakan pertemuan baru Komite Konstitusi. Pihak Iran sekali lagi menyerukan penarikan pasukan Amerika dari wilayah Suriah.Juga diputuskan bahwa KTT Astana para kepala negara akan diadakan di Teheran pada awal 2022. Pertemuan para menteri luar negeri juga akan diadakan sebelum KTT kepala negara, situs web Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan.Pada hari pertama pertemuan Astana, delegasi Iran juga bertemu dengan delegasi Turki. Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyoroti hubungan persaudaraan dan sejarah antara kedua negara.Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyoroti hubungan persaudaraan dan sejarah antara kedua negara, dan membicarakan masalah-masalah berikut:-KTT Astana para kepala negara akan diadakan di Teheran pada awal tahun depan.- Pertemuan para menteri luar negeri Astana akan diadakan sebelum KTT utama.- Menekankan perlunya Komite Konstitusi Suriah untuk melanjutkan pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan meninjau rencana baru untuk kepentingan bersama dan kebutuhan untuk memperdalam dan mengkonsolidasikan proses Astana sebagai proses politik paling penting dan efektif untuk menyelesaikan masalah Suriah.- Masalah penarikan AS dari Suriah dan kemungkinan yang berbeda dari topik ini.- Situasi Kurdi Suriah sehubungan dengan penarikan AS dari Afghanistan dan kebutuhan untuk rekonsiliasi yang lebih besar antara Kurdi Suriah dan pemerintah Suriah, terutama setelah berita yang diterbitkan tentang kemungkinan penarikan AS dari Suriah.- Masalah pengungsi Suriah dan kebutuhan untuk menyediakan kondisi yang layak bagi pemulangan sukarela mereka untuk meningkatkan kepercayaan di dalam Suriah dan meringankan masalah negara-negara yang menampung pengungsi.- Mengekspresikan keprihatinan atas dimulainya kembali kegiatan ISIS di wilayah tersebut dan kebutuhan untuk menghadapinya.[IT/AR]