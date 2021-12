Putin: AS Tidak Dapat Dipercaya untuk Menepati Janjinya

IslamTImes - Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa harapan untuk kesepakatan dengan Washington untuk membatasi ekspansi NATO di Eropa Timur tipis, dengan alasan bahwa bahkan perjanjian yang ditandatangani dapat dihancurkan oleh pihak Amerika pada saat itu juga.

Dalam pidatonya kepada perwira militer senior Moskow pada hari Selasa (21/12), Putin mengatakan dia tidak lagi memandang Barat sebagai mitra yang dapat diandalkan. Rusia telah mencari jaminan tertulis tentang kehadiran pasukan dan perangkat keras AS di dekat perbatasannya, katanya, tetapi bahkan jaminan itu tidak dapat diandalkan.“Kami membutuhkan jaminan jangka panjang yang mengikat secara hukum. Tapi Anda dan saya mengenal mereka dengan baik. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya,” lanjut Putin, mencatat bahwa AS “dengan mudah menarik diri dari perjanjian internasional yang menjadi tidak menarik,” tampaknya merujuk penarikan sepihak Washington dari Perjanjian Rudal Anti-Balistik yang penting pada tahun 2002. Kesepakatan itu, ditandatangani antara Uni Soviet dan AS pada tahun 1972, dimaksudkan untuk membatasi kemampuan pertahanan rudal kedua belah pihak.“Anda dan saya sama-sama tahu betul: dengan berbagai dalih, termasuk tujuan memastikan keamanan mereka sendiri, bahwa mereka bertindak ribuan kilometer jauhnya dari wilayah nasional mereka,” katanya. “Ketika hukum internasional dan Piagam PBB ikut campur, mereka menyatakan semuanya usang dan tidak perlu.”Presiden Rusia menambahkan bahwa dia menganggap ekspansi NATO lebih lanjut ke Eropa Timur sebagai konsekuensi dari “euforia” yang berasal dari kemenangan nyata Barat dalam Perang Dingin dan hasil dari salah analisis. Dia juga mengungkapkan kebingungannya atas perambahan blok militer pimpinan AS di perbatasan negaranya meskipun hubungan persahabatan antara Moskow dan Barat pada waktu itu.Putin menekankan bahwa Rusia siap untuk mengambil tindakan militer dan teknis sebagai tanggapan atas apa yang dianggapnya sebagai langkah tidak bersahabat yang diambil oleh Washington, bersikeras bahwa itu adalah hak Moskow untuk melakukannya.Pernyataannya datang tak lama setelah Moskow mengeluarkan dua dokumen, satu ditujukan kepada NATO dan lainnya kepada pejabat AS, meminta berbagai jaminan yang katanya ditujukan untuk meningkatkan keamanan semua pihak.Proposal tersebut berfokus pada pergerakan personel militer dan perangkat keras, dan mencakup persyaratan bahwa permintaan lama Ukraina untuk menjadi anggota blok tidak akan dikabulkan. Sebuah dokumen terpisah menyerukan anggota NATO saat ini untuk berhenti dari aktivitas militer apa pun di wilayah Kiev, serta di Eropa Timur, Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah.Dalam rancangan perjanjian yang dikirim ke Washington, Moskow meminta para pejabat membuat komitmen tegas untuk mengesampingkan perluasan blok untuk memasukkan republik bekas Soviet lainnya. Berbicara melalui tautan video sebelumnya pada bulan Desember, Putin mengatakan kepada mitranya dari AS, Presiden Joe Biden, bahwa Rusia “sangat tertarik” untuk mendapatkan “jaminan hukum yang andal dan tegas” yang akan melarang ekspansi NATO lebih jauh ke timur, serta penyebaran “ofensif”. -menyerang sistem senjata" di dekatnya. [IT/r]