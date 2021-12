Pentagon: Anggota Militer Terlibat dalam Kegiatan Ekstremis, Terorisme Domestik!

IslamTimes - Merilis pedoman baru untuk anggota layanan, Pentagon mengungkapkan bahwa “Sekitar 100 anggota militer AS mengambil bagian dalam beberapa bentuk kegiatan ekstremis terlarang selama setahun terakhir.”

Kepala Pentagon Lloyd Austin memerintahkan peninjauan pada Februari 2021 atas kebijakan Departemen Perang dalam melawan ekstremisme di dalam jajarannya.Peninjauan itu dilakukan setelah terungkapnya puluhan mantan anggota militer AS ambil bagian dalam kerusuhan 6 Januari di US Capitol oleh para pendukung mantan presiden Donald Trump."Sebagian besar pria dan wanita dari Departemen 'Pertahanan' melayani negara ini dengan kehormatan dan integritas," kata Austin dalam sebuah pernyataan yang menyertai rilis laporan kelompok kerja untuk melawan aktivitas ekstremis.Austin lebih lanjut menyatakan: “Mereka menghormati sumpah yang mereka ambil untuk mendukung dan membela Konstitusi Amerika Serikat. Kami percaya [bahwa] hanya sedikit yang melanggar sumpah ini dengan berpartisipasi dalam kegiatan ekstremis.”Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan tinjauan tersebut menemukan bahwa "sekitar 100" anggota aktif atau cadangan militer AS berpartisipasi dalam kegiatan ekstremis yang dilarang selama setahun terakhir.Dia menolak untuk merinci jenis kegiatan apa yang mereka lakukan, tetapi mengutip advokasi penggulingan pemerintah atau “terorisme domestik” sebagai contoh kegiatan yang dilarang.Di antara rekomendasinya adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi anggota layanan tentang apa yang merupakan kegiatan ekstremis yang dilarang."Itu termasuk sangat spesifik, pedoman untuk media sosial, apa yang diizinkan dan apa yang tidak, sehubungan dengan kegiatan terlarang ekstremis," kata Kirby. [IT/r]