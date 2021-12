WHO Mengecam Program Booster Vaksin

Islam Times - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengkritik program booster COVID-19 yang saat ini sedang dilakukan di negara-negara industri kaya ketika ia berbicara di Jenewa, Swiss, pada hari Rabu.

"Tidak ada negara yang dapat meningkatkan jalan keluar dari pandemi," katanya seperti dilansir Deutttche Welle, seraya menambahkan bahwa program semacam itu kemungkinan hanya akan memperpanjang pandemi karena mereka merampas kesempatan negara-negara miskin untuk mengimunisasi populasi mereka.Meski mengakui bahwa vaksin telah menyelamatkan nyawa selama setahun terakhir, dia mengatakan distribusi yang tidak merata kemungkinan juga "mengorbankan banyak nyawa."Tedros mengutip statistik yang menunjukkan bahwa sekitar 20% vaksin yang saat ini diberikan adalah booster. Dia mengatakan kepada pendengar bahwa sebagian besar rawat inap dan kematian adalah di antara yang tidak divaksinasi."Program booster cenderung memperpanjang pandemi daripada mengakhirinya, dengan mengalihkan pasokan ke negara-negara yang sudah memiliki cakupan vaksinasi tingkat tinggi, memberi virus lebih banyak kesempatan untuk menyebar dan bermutasi," katanya.Dia juga mengatakan bahwa, jika dosis kedua dan ketiga yang diberikan di negara-negara kaya telah didistribusikan secara lebih luas di tempat lain, dunia kemungkinan akan melihat persentase vaksinasi global di atas 40% — sebuah target yang menurut WHO dapat mengakhiri ancaman akut pandemi.Tedros mendapat dukungan dalam kritiknya dari Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) independen, yang menyarankan WHO, "Mengingat ketidakpastian yang sedang berlangsung seputar pasokan vaksin global dan kesetaraan vaksin, keputusan yang dibuat oleh masing-masing negara tentang program booster harus mempertimbangkan manfaat kesehatan masyarakat untuk negara sendiri terhadap dukungan untuk kesetaraan vaksin di seluruh dunia ketika menentukan akses ke vaksin."Pernyataan itu muncul ketika varian omicron dari virus Corona dengan cepat menjadi strain global yang dominan. Namun, pejabat kesehatan mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti apakah omicron sebenarnya lebih mematikan daripada varian delta.Awalnya, ada optimisme bahwa, meskipun sangat menular, varian omicron mungkin tidak separah delta, namun beberapa ahli mengatakan ini hanya karena fakta bahwa lebih banyak orang yang diimunisasi, dan dengan demikian lebih terlindungi dari infeksi."Kami memiliki beberapa data yang menunjukkan bahwa tingkat rawat inap lebih rendah," kata Maria van Kerkhove, dari WHO. Namun, katanya, "Kita belum melihat varian ini beredar cukup lama pada populasi di seluruh dunia, tentu saja pada populasi yang rentan."Tedros pada hari Rabu mengatakan dalam seruan untuk kesetaraan vaksin, "Ketika kita mendekati tahun baru, kita semua harus mempelajari pelajaran menyakitkan yang telah diajarkan tahun ini kepada kita. Tahun 2022 harus menjadi akhir dari pandemi COVID-19."Virus corona telah membunuh lebih dari 5,6 juta orang di seluruh dunia sejak kasus pertama terdeteksi pada 2019.[IT/AR]