Komandan Baru Angkatan Udara Israel: Kami Dapat Menyerang Iran Besok Jika Diperlukan

Islam Times - Komandan yang akan mengepalai Angkatan Udara Israel (IAF) mengatakan Israel bisa berhasil menyerang program nuklir Iran besok jika perlu.

Mayjen. Tomer Bar, yang saat ini memimpin Direktorat Desain Angkatan, akan mengambil alih komando Angkatan Udara pada bulan April dan bisa menjadi perwira yang perlu memimpin serangan terhadap program nuklir Iran jika pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina antara Teheran dan kekuatan dunia gagal."Saya harus berasumsi itu akan terjadi di waktu saya, dan pundak saya sudah memahami beratnya tanggung jawab," kata Bar kepada Yediot Aharonot seperti dilansir Jerussalem Post pada hari Rabu.Ketika ditanya apakah menurutnya Israel dapat berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran, Bar menekankan bahwa "tidak mungkin kami akan beroperasi di sana, seribu kilometer dari sini, dan saya akan kembali ke rumah tanpa dapat mengatakan 'Saya menyelesaikan misi.'"Terlepas dari laporan tentang minim anggaran yang menghambat persiapan IDF untuk kemungkinan serangan terhadap Iran, komandan baru IAF itu mengatakan bahwa situasinya "tidak hitam dan putih.""Sejak saya duduk di sini sebagai kepala Direktorat Desain Angkatan, dan kepala staf berbicara dengan saya, misi 'lingkaran ketiga' (Iran) ada di sana," katanya.“Kami tidak memulai dari nol. Kami melengkapi diri dengan F-35, [apakah mereka] tidak tahu bagaimana menuju ke lingkaran ketiga? Kami membeli ribuan pencegat Iron Dome untuk pertahanan multi-layer,” lanjutnya.Mengenai penolakan AS yang dilaporkan untuk memajukan pengiriman dua pesawat pengisian bahan bakar tanker KC-46 ke Israel, Bar mengatakan bahwa dia berada di pertemuan ketika permintaan itu dibuat dan bahwa IDF saat ini sedang memeriksa alasan penolakan tersebut."AS lebih dari sekadar kenalan, dan mereka memiliki keinginan untuk membentuk kerja sama yang mendalam dan nyata. Saya tidak tahu alasan penolakan itu, tetapi saya belum kehabisan kemungkinan untuk mendapatkan setidaknya dua pengisi bahan bakar dulu."Di front utara dengan Lebanon, Bar mengatakan dia yakin bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan pecah segera setelah Israel menyerang Iran."Saya harus berasumsi bahwa dia [Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah] secara otomatis akan masuk. 30 tahun dia telah menunggu perintah ini dan tidak mungkin dia tidak akan berada di sana dan dengan intensitas tertinggi," kata Bar. "Kita harus bersiap untuk ini."Dia juga menekankan bahwa Perang Lebanon Ketiga "tidak dapat dibandingkan" dengan dua perang pertama dengan Lebanon.“Ini tidak seperti meningkatkan volume di radio yang sama. Keakraban dengan Hizbullah, jumlah target, kekuatan yang dibangun selama bertahun-tahun dalam hal intelijen dan kemampuan serangan, peperangan elektronik, dunia maya” menjadikannya skenario yang sangat berbeda. "Aku bisa memegang kata-kataku."Bar menambahkan bahwa perang berikutnya dengan Lebanon pasti akan melibatkan operasi darat, mengatakan bahwa dikombinasikan dengan efektivitas IAF "adalah sesuatu yang sama sekali berbeda.""Bahkan Hizbullah... tidak tahu bagaimana membayangkan kekuatan kita," katanya. “Mungkin mereka akan mencoba untuk membawa pasukan khusus atau menembak di depan rumah, tapi kami tidak lagi dalam skala ini. Kami ingin kemenangan yang jelas kali ini, dalam waktu yang lebih singkat dan dengan kerugian yang lebih sedikit.”Sementara itu, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mendarat di Israel pada hari Selasa untuk mengadakan diskusi rinci dengan Perdana Menteri Naftali Bennett tentang program nuklir Iran. Pejabat AS dan Israel akan berbicara tentang bagaimana mereka melihat minggu-minggu mendatang berlangsung dengan Iran selama diskusi, seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada Reuters."Kami akan berbicara tentang di mana kami melihat keadaan program nuklir Iran dan beberapa jadwalnya," kata pejabat itu. "Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk duduk berhadap-hadapan dan berbicara tentang keadaan pembicaraan [dan] kerangka waktu di mana kami bekerja, dan untuk menekankan kembali bahwa kami tidak punya banyak waktu."