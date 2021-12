Lavrov: Pembicaraan Wina Akan Dilanjutkan Sebelum Akhir 2021

IslamTimes - Menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov putaran baru pembicaraan Wina tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dilanjutkan sebelum akhir tahun 2021.

Putaran baru pembicaraan antara Iran dan kelompok P4+1 akan dimulai di Wina sebelum akhir tahun 2021, dan ada peluang bagus untuk menghidupkan kembali JCPOA, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today.Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA — Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, dan China — memulai pembicaraan di ibu kota Austria pada April dengan tujuan menghapus sanksi setelah AS, di bawah Presiden Joe Biden, menyuarakan kesediaannya untuk kembali. untuk kesepakatan.Selama putaran pertama pembicaraan Wina di bawah Presiden Raeisi, Iran menyajikan dua rancangan teks yang dibahas, secara terpisah, penghapusan sanksi AS dan kembalinya Iran ke komitmen nuklirnya di bawah JCPOA. Tehran juga mengatakan sedang mempersiapkan draf teks ketiga tentang verifikasi penghapusan sanksi.Republik Islam menyatakan bahwa kehadirannya dalam pembicaraan dimaksudkan untuk menghapus sanksi AS, yang pada gilirannya akan membawa kembalinya AS ke kesepakatan nuklir.AS, yang tidak diizinkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembicaraan sebagai akibat dari penarikan 2018 dari JCPOA, mengklaim bahwa ia bersedia untuk membatalkan penarikan dan mencabut kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran.Iran berpendapat bahwa tanggung jawab ada pada Washington untuk kembali ke kesepakatan nuklir setelah menghapus sanksi ilegal dan menawarkan jaminan bahwa mereka tidak akan keluar dari pakta itu lagi.Kepala negosiator Iran Ali Bagheri Kani pada hari Jumat di akhir putaran lain pembicaraan di ibukota Austria Wina mengatakan bahwa kecepatan mencapai kesepakatan tergantung pada kehendak pihak yang berlawanan, menambahkan, “Jika pihak lain menerima pandangan rasional dan posisi Republik Islam Iran, putaran baru pembicaraan dapat menjadi yang terakhir dan kami dapat mencapai kesepakatan dalam waktu sesingkat mungkin.” [IT/r]