Iran, Irak Keluarkan Pernyataan Bersama tentang Penyelidikan Pembunuhan AS terhadap Martir  Soleimani, Muhandis dan Sahabat

IslamTimes - Seorang pejabat senior Kehakiman Iran mengatakan Iran dan Irak mengeluarkan pernyataan bersama tentang penyelidikan pembunuhan "kriminal dan teroris" oleh Amerika Serikat terhadap komandan anti-teror kedua negara di Baghdad awal tahun lalu.

Kazem Gharibabadi, wakil kepala Kehakiman untuk urusan internasional dan sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia negara itu, mengatakan pada hari Kamis (23/12) bahwa pernyataan itu dikeluarkan selama sesi kedua komite gabungan Iran-Irak yang menyelidiki pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Mahdi al-Muhandis.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam [IRG] saat itu, dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU], dibunuh bersama dengan rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak AS yang diizinkan. oleh Presiden AS saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan tersebut dikagumi oleh negara-negara Muslim karena melenyapkan kelompok teroris Takfiri Daesh yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Dalam pernyataan itu, Gharibabadi mengatakan, Iran dan Irak menekankan bahwa pembunuhan itu adalah “pelanggaran aturan hukum internasional, termasuk konvensi internasional yang relevan tentang perang melawan terorisme.”“Selain itu, kedua negara menegaskan kembali tekad mereka yang serius dan tegas untuk mengidentifikasi, mengadili, dan menghukum semua yang terlibat dalam memutuskan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana ini,” tegasnya.Dia mencatat bahwa kedua negara telah bertukar dokumen dan laporan tentang kasus tersebut.“Dokumen dan informasi yang berkaitan dengan peran dan campur tangan para terdakwa Amerika telah disampaikan oleh delegasi Iran ke pihak Irak, dan diputuskan bahwa penyelidikan pelengkap akan dilakukan oleh pengadilan kedua negara dalam hal ini,” kata pejabat senior itu. Pejabat hak asasi manusia Iran mengatakan.Dia menambahkan bahwa Iran dan Irak juga sepakat untuk melanjutkan pertukaran dokumen dan informasi dalam proses penyelidikan.“Dalam pernyataan bersama, kedua belah pihak juga menekankan bahwa mereka akan menggunakan kapasitas hukum dan peradilan di tingkat nasional dan internasional untuk memberikan keadilan dan mencegah terjadinya tindakan kriminal tersebut,” kata Gharibabadi.Mereka juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama bilateral untuk mengumpulkan informasi tentang semua terdakwa dan cara-cara untuk meminta pertanggungjawaban mereka.Putaran ketiga komite bersama akan diadakan di Baghdad dalam 45 hari ke depan.Dalam sebuah wawancara dengan majalah Malam, yang diterbitkan oleh Pusat Peringatan dan Warisan Intelijen Zionis Israel, mantan kepala intelijen militer Zionis Mayor Jenderal Tamir Hayman mengatakan rezim Tel Aviv terlibat dalam pembunuhan Jenderal Soleimani. [IT/r]