Menlu Zionis: Pakta Nuklir 'Buruk' dengan Iran Lebih Buruk Daripada Tidak Ada Kesepakatan Sama sekali

IslamTimes - Zionis 'Israel' lebih suka AS dan kekuatan lain menjauh dari pembicaraan nuklir dengan Iran daripada mengejar "kesepakatan buruk," kata entitas Zionis 'Menteri Luar Negeri' Yair Lapid dalam komentar yang diterbitkan Kamis (23/12).

Lapid mengatakan kepada The New York Times bahwa skenario kasus terbaik adalah apa yang dia sebut "kesepakatan baik" dengan Iran, yang tampaknya memberikan dukungan langka untuk negosiasi tentang menghidupkan kembali pakta nuklir 2015 yang sebagian besar telah ditolak rezim Tel Aviv sebagai taktik penundaan Iran.“Kami tidak punya masalah dengan kesepakatan. Kesepakatan yang baik adalah hal yang baik,” kata Lapid.“Yang terbaik kedua adalah tanpa kesepakatan tetapi memperketat sanksi dan memastikan Iran tidak dapat maju. Dan yang ketiga dan terburuk adalah kesepakatan yang buruk, ”tambahnya.Negosiasi dimulai kembali pada November setelah jeda lima bulan untuk mencoba memulihkan kesepakatan, yang menawarkan keringanan sanksi kepada Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.Para diplomat dari pihak-pihak dalam kesepakatan - China, Inggris, Prancis, Jerman dan Rusia - sedang dalam pembicaraan di Wina dengan Iran dan AS, dengan kedua belah pihak menolak kontak langsung. [IT/r]