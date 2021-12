Laporan: Gambar Satelit AS Menunjukkan Pabrik Rudal Balistik Arab Saudi

IslamTimes - Gambar satelit AS menunjukkan bahwa Arab Saudi secara aktif memproduksi rudal balistiknya sendiri, menurut sebuah laporan eksklusif yang diterbitkan oleh situs web CNN.

Gambar satelit yang diperoleh oleh penyiar Amerika juga menunjukkan Arab Saudi saat ini memproduksi senjata setidaknya di satu lokasi.Sumber yang akrab dengan intelijen AS terbaru mengklaim dalam laporan bahwa China membantu kerajaan konservatif dalam hal ini.Arab Saudi dilaporkan telah membeli rudal balistik dari China di masa lalu tetapi sekarang telah mulai memproduksi sendiri, kata laporan itu.Dalam beberapa bulan terakhir, menurut laporan itu, pejabat AS di beberapa lembaga, termasuk Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, telah diberi pengarahan tentang intelijen rahasia yang mengungkapkan sejumlah transfer skala besar teknologi rudal balistik sensitif antara China dan Arab Saudi.Laporan tersebut mengamati bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden khawatir bahwa kemajuan rudal balistik Saudi dapat secara dramatis mengubah dinamika kekuatan regional dan mempersulit upaya Amerika untuk membatasi teknologi rudal Iran sendiri.Laporan CNN mengatakan Iran tidak mungkin setuju untuk menghentikan program rudal balistiknya jika Arab Saudi telah mulai memproduksi rudal balistiknya sendiri. Iran telah mengatakan bahwa program misilnya bersifat defensif dan tidak akan pernah mengekangnya.“Sementara perhatian yang signifikan telah difokuskan pada program rudal balistik besar Iran, pengembangan Arab Saudi dan sekarang produksi rudal balistik belum mendapat tingkat pengawasan yang sama,” Jeffrey Lewis, seorang ahli senjata, dan profesor di Institut Studi Internasional Middlebury, kepada CNN.“Produksi rudal balistik dalam negeri oleh Arab Saudi menunjukkan bahwa setiap upaya diplomatik untuk mengendalikan proliferasi rudal perlu melibatkan aktor regional lainnya, seperti Arab Saudi dan Israel, yang memproduksi rudal balistik mereka sendiri,” tambah Lewis.Terlepas dari sanksi yang dijatuhkan Washington selama beberapa dekade, Iran telah membuat pencapaian besar dalam program rudal balistiknya.Sebuah studi Pentagon memuji program rudal Iran, dengan mengatakan persenjataannya lebih besar daripada negara-negara Timur Tengah lainnya.“Iran memiliki program pengembangan misil yang ekstensif, dan ukuran serta kecanggihan kekuatan misilnya terus berkembang meskipun beberapa dekade upaya kontra-proliferasi bertujuan untuk membatasi kemajuannya,” menurut Pentagon.Iran telah mengatakan program misilnya semata-mata untuk tujuan defensif dan tidak untuk negosiasi, dan telah menolak tuduhan oleh pemerintahan AS sebelumnya bahwa program tersebut melanggar Resolusi Dewan Keamanan 2231, yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada Juli 2015 untuk mendukung Kesepakatan nuklir Iran, secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). [IT/r]