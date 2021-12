China Mengecam 'Intimidasi Ekonomi' AS, Menolak Tuduhan 'Genosida'

IslamTimes - China telah menyatakan “ketidakpuasan yang kuat dan penentangan tegas” terhadap larangan AS atas impor dari wilayah Xinjiang, dan menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden melakukan “intimidasi ekonomi” terhadap negara tersebut.

Biden pada hari Kamis (23/12) menyetujui tindakan kongres yang menjatuhkan sanksi pada China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang di wilayah Xinjiang.Undang-undang, yang disebut Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, disahkan oleh Senat dengan persetujuan bulat minggu lalu, melarang impor dari wilayah Xinjiang kecuali bisnis dapat membuktikan bahwa mereka diproduksi tanpa kerja paksa, menargetkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur di daerah itu.Kementerian Perdagangan China pada hari Jumat (24/12) menggambarkan tindakan AS sebagai "intimidasi ekonomi," dan menolak tuduhan "genosida" di wilayah Xinjiang sebagai kebohongan yang kejam, menurut kantor berita negara Xinhua.Tindakan AS “secara jahat merendahkan situasi hak asasi manusia di Xinjiang China dengan mengabaikan fakta dan kebenaran,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian."Ini sangat melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan sangat mengganggu urusan dalam negeri China," kata Zhao. “China menyesalkan dan dengan tegas menolak ini.”Sebelumnya, Beijing telah mengatakan bahwa Amerika Serikat “tidak keberatan untuk mencoreng China dengan segala cara.”"Tindakan yang relevan secara serius merusak prinsip-prinsip ekonomi pasar dan aturan ekonomi dan perdagangan internasional, dan secara serius merusak kepentingan lembaga dan perusahaan China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.“China sangat menyesalkan dan menolak itu dan mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya. China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari institusi dan perusahaan China,” tambah Wang.Langkah AS melarang impor barang dari wilayah Xinjiang China kecuali individu atau perusahaan menunjukkan bahwa bahan tersebut dibuat tanpa kerja paksa.Gedung Putih berterima kasih kepada co-sponsor undang-undang, Reps Jim McGovern (D-Mass.) dan Chris Smith (RN.J.) dan Sens. Jeff Merkley (D-Ore.) dan Marco Rubio (R-Fla.), serta Ketua DPR Nancy Pelosi (D-Calif.) dan Pemimpin Mayoritas Senat Charles Schumer (DN.Y.).Senator Rubio menyebut undang-undang itu "tindakan paling penting dan berdampak yang diambil sejauh ini oleh Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis China atas penggunaan tenaga kerja budak mereka."“Ini secara fundamental akan mengubah hubungan kami dengan Beijing,” kata Rubio. “Undang-undang ini juga harus memastikan bahwa orang Amerika tidak lagi tanpa sadar membeli barang-barang yang dibuat oleh budak di China. Saya berharap dapat bekerja dengan Administrasi Biden dan rekan-rekan saya untuk memastikan undang-undang baru diterapkan dengan benar dan ditegakkan dengan benar.” [IT/r]