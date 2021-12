 Think Tank China: Kemungkinan Besar AS Asal COVID-19

IslamTimes - Amerika Serikat kemungkinan besar adalah negara tempat virus corona berasal dan yang paling bertanggung jawab atas penyebaran global yang cepat dari patogen virus mematikan, menurut sebuah laporan penelitian.

Laporan berjudul 'AS Bertanggung Jawab untuk Penyebaran Global COVID-19' dirilis bersama oleh Think Tank Intelligence & Alliance dan Institut Taihe di China pada hari Jumat (24/12).Kantor berita resmi China Xinhua menerbitkan temuan laporan itu, mengatakan data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Amerika Serikat harus disalahkan atas wabah virus corona karena manipulasi politiknya terhadap penyakit itu telah membuat upaya anti-pandemi global menjadi sulit dan menantang.“Bukti yang menunjukkan COVID-19 yang berasal dari Amerika Serikat terus bermunculan,” kata laporan itu.“Misalnya, timeline wabah di Amerika Serikat terus-menerus mundur, peran militer AS terlibat dalam asal dan penyebaran COVID-19, dan kasus awal di banyak negara terkait dengan Amerika Serikat,” katanya menambahkan.Menyebut Amerika Serikat "kekuatan utama penyebaran COVID-19 global", laporan itu mengatakan negara itu melewatkan waktu terbaik untuk menahan pandemi pada tahap awal dan bahwa kebijakan pintu terbuka serta repatriasi imigran yang tidak bertanggung jawab telah memperburuk penyebaran virus secara global.Xinhua juga mengatakan bahwa pasukan AS yang ditempatkan di luar negeri telah berulang kali melanggar protokol pencegahan epidemi dan mempercepat penularan.Kegagalan negara itu untuk mengendalikan COVID-19 dalam acara-acara internasional telah menyebabkan "penyebaran super" virus dan sanksi sepihaknya telah mengakibatkan krisis kemanusiaan, menurut laporan itu.Menekankan bahwa manipulasi politik AS telah membuat perjuangan global melawan pandemi lebih sulit, laporan itu mengatakan negara itu mengabaikan tanggung jawab untuk pencegahan pandemi, yang merusak upaya anti-pandemi internasional."Amerika Serikat telah terobsesi dengan kepentingan politik dan menghindari tanggung jawab," Xinhua mengutip laporan itu, menambahkan bahwa polarisasi politik merugikan Amerika dan dunia pada umumnya.Menggarisbawahi bahwa AS harus meninggalkan obsesinya dengan kepentingan politik dan merenungkan pencegahan dan pengendalian epidemi, laporan itu meminta negara itu untuk berhenti mempolitisasi virus corona dan merusak kerja sama anti-pandemi internasional dan untuk secara aktif membagikan vaksinnya kepada dunia.Dia juga mendesak AS untuk melakukan penelitian origins tracing secara ilmiah dan memfasilitasi pemulihan ekonomi global sehingga pandemi COVID-19 pada akhirnya dapat dikalahkan.Teori bahwa penularan telah bocor dari laboratorium China awalnya digembar-gemborkan oleh, antara lain, pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari kebijakan anti-Chinanya yang hawkish.Sejak menginfeksi korban pertamanya di kota Wuhan di China tengah pada akhir 2019, pandemi telah menyebar ke hampir setiap negara di seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 278 juta infeksi dan hampir 5,4 juta kematian di seluruh dunia.Pekan lalu, Trump mengatakan AS harus membuat China membayar bencana COVID, menuntut agar tarif AS atas barang-barang China dinaikkan "sangat substansial" sebagai pembayaran ganti rugi atas kekacauan yang ditimbulkan oleh virus.China telah berulang kali meminta AS untuk memberikan klarifikasi penuh tentang kegiatan bio-militernya di dalam dan luar negeri, masalah yang menjadi perhatian bersama oleh Rusia dan lainnya. [IT/r]