Laporan: Ribuan Orang Afghanistan yang Bekerja dengan Pasukan Inggris Masih Terjebak di Afghanistan 

IslamTimes - Ribuan warga Afghanistan yang telah membantu upaya Inggris di Afghanistan sebelum Taliban (di bawah sanksi PBB untuk terorisme) mengambil alih pemerintahan, masih tinggal di negara itu, The Independent melaporkan.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly telah mengkonfirmasi bahwa dari 311 mantan staf Inggris dan anggota keluarga mereka yang tertinggal di Afghanistan, lebih dari setengah (167) masih terjebak di negara itu, kata surat kabar itu, Sabtu (25/12).“Kami telah meninggalkan ribuan, bukan 167. Mereka hanyalah orang-orang yang menanggapi program ARAP [Afghan Relocations and Assistance Policy],” kata mantan menteri pertahanan Johnny Mercer kepada The Independent. "Angka-angka itu hanyalah nomor yang dipanggil ke depan tetapi tidak berhasil sampai ke bandara."Penerjemah dan staf lokal lainnya yang pernah bekerja dengan pasukan Inggris mengatakan kepada The Independent bahwa mereka bersembunyi di Afghanistan bersama keluarga mereka karena Taliban sedang "mencari" mereka.Mercer mengatakan bahwa "sebagian besar" orang yang seharusnya dievakuasi dari Afghanistan di bawah program ARAP tertinggal, karena skema Inggris tidak efektif dan ribuan tidak mendapat tanggapan."Semua menteri tahu ini, tetapi mereka bertekad untuk beralih dari komitmen kami kepada orang-orang ini," kata Mercer.Pada awal Agustus, Taliban meningkatkan ofensif mereka dan memasuki Kabul pada 15 Agustus, yang menyebabkan runtuhnya pemerintah yang didukung AS. Perkembangan tersebut mendorong evakuasi massal orang asing serta warga Afghanistan yang telah bekerja sama dengan atau bekerja untuk pasukan dan organisasi asing.Pada tanggal 7 September, Taliban mengumumkan komposisi pemerintahan sementara yang semuanya laki-laki di Afghanistan yang dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund, yang menjabat sebagai menteri luar negeri selama pemerintahan Taliban pertama. Akhund berada di bawah sanksi PBB sejak 2001. [IT/r]