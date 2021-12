Marinir yang Mengecam Penarikan Biden di Afghanistan Dipecat

IslamTimes - Seorang komandan batalyon Marinir yang menjadi viral karena mengkritik penarikan kacau Amerika Serikat dari Afghanistan diberhentikan hanya beberapa hari sebelum Natal dan sekarang sedang mempersiapkan 'ledakan media' sebagai tanggapan.

Letnan Kolonel Stuart Scheller menjadi viral pada bulan Agustus setelah dia menerbitkan video Facebook yang mengkritik kepemimpinan militer AS atas cara mereka menangani penarikan Afghanistan pada bulan yang sama. Scheller, yang kehilangan kenalan pribadinya dalam serangan bom bunuh diri teroris selama penarikan, mengatakan dalam video bahwa ia memiliki "ketidakpuasan dan penghinaan yang meningkat" untuk "ketidakcakapan di tingkat kebijakan luar negeri" dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin senior.Scheller mengungkapkan bahwa dia telah diberhentikan dari Korps Marinir pada hari Kamis (23/12) - hanya sehari sebelum Malam Natal - dan dilucuti dari pensiunnya setelah bertugas selama 17 tahun."Saya dibebaskan dari Korps Marinir hari ini, Kamis, 23 Desember 2021. Saya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk," tulis Scheller, menuduh militer AS mengurungnya dan meninggalkannya "tanpa barang-barang dasar di penjara selama lima hari" di pembalasan atas video tersebut.Scheller mengumumkan bahwa dia akan melakukan "blitz media" sebagai tanggapan atas pemecatan tersebut, dimulai dengan pembawa acara Fox News Tucker Carlson pada 4 Januari, dan berterima kasih kepada rekan-rekan Marinir dan anggota masyarakat umum karena mendukungnya melalui kesulitan.Untuk menghormati para pemimpin senior saya, saya belum melakukan satu wawancara pun sejak ini dimulai. Tapi sekarang giliranku.Ayah Scheller, Stu Scheller Sr. mengatakan kepada Fox News pada hari Sabtu (25/12) bahwa AS membutuhkan "pemimpin, bukan politisi," sementara ibunya Cathy Scheller mencatat bahwa ada 13 Marinir AS yang tidak akan pulang untuk Natal karena penarikan Afghanistan yang gagal. [IT/r]