Tentara Suriah Cegat Konvoi AS di Desa Hasaka

IslamTimes - Tentara Suriah pada hari Minggu (26/12) mencegat konvoi AS di pedesaan barat laut Hasaka dan memaksanya untuk mundur.

Kantor berita SANA mengatakan sebuah pos pemeriksaan dari pos pemeriksaan Tentara Arab Suriah mencegat konvoi AS di sekitar Tal Tamir dan memaksanya untuk mundur.Badan tersebut mengutip sumber-sumber lokal yang mengatakan bahwa konvoi AS terdiri dari empat kendaraan lapis baja yang mencoba melewati pertanian Shweish di kotapraja Tal Tamir.Awal bulan ini (18 Desember), konvoi AS lainnya dicegat oleh Tentara Suriah di daerah yang sama. Konvoi terdiri dari lima kendaraan saat mencoba melewati desa Mansaf Tahtani di Tal Tamir. [IT/r]