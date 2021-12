Fauci: Kasus COVID-19 AS Akan Terus Meningkat

IslamTimes - Kasus virus corona di AS diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan penyebaran varian Omicron yang “luar biasa menular”, Dr. Anthony Fauci memperingatkan.

"Yah, ada satu hal yang pasti kita semua sepakati, bahwa itu sangat menular," Fauci, direktur lama Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, mengatakan pada hari Minggu (26/12) saat tampil di ABC News' "This Week .""Ini bahkan melampaui yang paling menular dari yang sebelumnya, termasuk Delta. Tidak ada argumen dari siapa pun tentang itu."Pada 22 Desember, rata-rata tujuh hari kasus baru yang dilaporkan di AS lebih dari 176.000, menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.Satu minggu sebelumnya, pada 15 Desember, rata-rata tujuh hari hanya lebih dari 121.000, menurut data CDC, yang juga menunjukkan angka itu lebih dari 93.000 satu bulan sebelumnya, pada 22 November.Varian baru dilaporkan lebih menular daripada yang sebelumnya, namun, data menunjukkan itu menghasilkan infeksi yang lebih ringan daripada varian penyakit lainnya, menurut pakar kesehatan masyarakat. Namun, mereka tetap berpendapat bahwa varian tersebut harus ditanggapi dengan serius."Masalah yang kami tidak ingin berpuas diri, Jon, adalah ketika Anda memiliki jumlah infeksi baru yang begitu tinggi, itu mungkin mengesampingkan penurunan keparahan yang nyata sehingga jika Anda memiliki banyak, lebih banyak, lebih banyak orang dengan tingkat keparahan yang lebih rendah, yang mungkin menetralkan efek positif dari tingkat keparahan yang lebih rendah ketika Anda memiliki lebih banyak orang," kata Fauci kepada Jon Karl dari ABC News.[IT/r]Penyebaran varian Omicron baru, yang diperparah dengan perayaan hari raya, mengakibatkan tes terburu-buru di AS, tetapi sulit mendapatkan tes di banyak lokasi.Dalam wawancaranya, Fauci juga mengakui ada "masalah pengujian" COVID, yang menjanjikan untuk membuat lebih banyak tes tersedia untuk orang Amerika bulan depan."Salah satu masalahnya adalah bahwa itu tidak akan sepenuhnya tersedia untuk semua orang sampai kita tiba pada Januari dan masih ada beberapa masalah sekarang dari orang-orang yang kesulitan melakukan tes," katanya.Strategi utama Gedung Putih, selama berminggu-minggu, difokuskan pada vaksinasi, tetapi telah menghadapi kritik keras karena banyak tes tidak akan tersedia hingga Januari.