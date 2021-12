Iran: Pembunuhan AS atas Soleimani adalah Manifestasi dari Negara Terorisme 

Saeed Khatibzadeh, Iranian Foreign Ministry spokesperson

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani, yang terjadi pada Januari 2020, adalah manifestasi dari “negara terorisme.”

Pembunuhan AS terhadap Qassem Soleimani dan rekan-rekannya adalah "contoh nyata dari serangan teroris dan negara terorisme" yang dilakukan secara terorganisir oleh pemerintah AS, dan direncanakan serta dilakukan atas perintah langsung dari mantan presiden negara ini Donald Trump, kata Said Khatibzadeh.Dia membuat pernyataan pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (27/12), beberapa hari sebelum peringatan kedua kemartiran Soleimani.Khatibzadeh juga mengatakan pembunuhan komandan anti-teror terkemuka membuktikan standar ganda dan ketidakbenaran mereka yang mengaku memerangi terorisme.Dia juga menekankan bahwa Republik Islam “tidak akan menyia-nyiakan upaya apa pun untuk membawa para pelaku, komandan, dan penasihat aksi teroris ini ke pengadilan.”Juru bicara itu mencatat bahwa insiden itu tidak hanya pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional, tetapi juga "tindakan agresi terhadap kedaulatan" negara merdeka, yaitu Irak.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua PMU Irak, menjadi martir bersama dengan rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan. oleh mantan Presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan tersebut sangat populer karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.“Jenderal Soleimani adalah pahlawan dalam memerangi terorisme,” kata Khatibzadeh, seraya menambahkan bahwa pembunuhan AS itu bertujuan untuk “membalas dendam pada jenderal besar ini” atas peran kuncinya dalam perang melawan terorisme.Kembali pada Januari 2020, dua hari setelah pembunuhan itu, parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang mengharuskan pemerintah Irak untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing pimpinan AS di negara Arab.Sejak pembunuhan itu, pasukan perlawanan Irak telah meningkatkan tekanan pada militer AS untuk meninggalkan negara mereka, menargetkan pangkalan dan pasukan Amerika pada banyak kesempatan, pada satu titik mendorong Amerika untuk meminta mereka “tinggalkan kami sendiri.”Awal tahun ini, Baghdad dan Washington mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan tempur AS di Irak pada akhir tahun ini.Militer AS mengumumkan akhir misi tempurnya di Irak bulan ini, tetapi pasukan perlawanan tetap bertekad untuk mengusir semua pasukan Amerika, termasuk mereka yang telah tinggal di negara itu dengan dalih melatih pasukan Irak atau memainkan peran penasehat. [IT/r]