Iran Menegaskan Penghapusan Sanksi Ekspor Bensin Saat Pembicaraan Kedelapan Putaran Kebangkitan JCPOA Dimulai

IslamTimes - Pembicaraan putaran kedelapan di Wina yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dimulai pada hari Senin (27/12), hanya beberapa hari setelah putaran ketujuh berakhir. Awal bulan ini, sikap AS bahwa ketulusan Tehran diragukan hampir menggagalkan pembicaraan, yang dapat meredakan pertikaian empat tahun di Timur Tengah.

"Hari ini semua pihak telah sepakat untuk kembali mengaktifkan putaran kedelapan negosiasi bahkan dalam liburan Natal dan Tahun Baru. Ini dengan sendirinya sepenuhnya menunjukkan rasa urgensi yang lebih besar di pihak semua pihak terkait," Wang Qun, dari China duta besar untuk lembaga-lembaga PBB yang bermarkas di Wina, Austria, yang termasuk pengawas nuklir Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA), mengatakan kepada wartawan, Senin.China hanyalah salah satu dari beberapa pihak dalam kesepakatan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, yang juga mencakup Rusia, Prancis, Jerman, Inggris, Uni Eropa, AS, dan Iran. Namun, karena Tehran menolak negosiasi langsung dengan Washington, yang bertanggung jawab untuk menghancurkan kesepakatan itu pada 2018, pihak-pihak lain dari kesepakatan itu telah memimpin pembicaraan."Hari ini, kami memiliki dokumen yang dapat diterima bersama di meja perundingan, yang kami anggap sebagai (hasil) dokumen 1 dan 15 Desember, tentang masalah nuklir dan sanksi," kata Menteri Luar Negeri Iran Houssein Amirabdollahian kepada wartawan di Teheran pada Senin.Kepala diplomat menjelaskan bahwa putaran ketujuh awal bulan ini, yang pertama sejak musim panas lalu, ketika Presiden Iran Ebrahim Raisi menjabat, telah membuang dokumen bersama yang dihasilkan oleh putaran pembicaraan sebelumnya dan telah menghasilkan teks yang sepenuhnya baru dan disepakati bersama. .“Mulai hari ini, negosiasi kami akan mulai berkisar pada dokumen bersama itu,” kata Amirabdollahian.Tehran mempresentasikan tiga rancangan dokumen di putaran ketujuh, mengenai, secara terpisah, penghapusan sanksi “tekanan maksimum” AS terhadap Iran yang diberlakukan setelah Presiden AS saat itu Donald Trump menarik diri dari JCPOA pada 2018, dan kembalinya Iran ke pembatasan kualitas. dan jumlah uranium murni berdasarkan kesepakatan itu. Teks ketiga, yang menurut Amirabdollahian menjadi fokus putaran kedelapan, menyangkut “jaminan dan verifikasi” untuk penghapusan sanksi."Isu terpenting bagi kami adalah mencapai titik di mana, pertama, minyak Iran dapat dijual dengan mudah dan tanpa hambatan," kata Abdollahian.Sanksi 'Tekanan Maksimum'Sanksi AS dimaksudkan untuk mengurangi ekspor minyak bumi, yang pada 2018 menyumbang 18% dari produk domestik bruto Iran dan 25% dari pendapatan pemerintah, “menjadi nol.” Namun, dari tertinggi 2017 sebesar 2,5 juta barel per hari, ekspor Iran hanya turun menjadi sekitar 650.000 barel per hari pada September, menurut Iran International, dengan produk yang dijual melalui perantara dan China dilaporkan menjadi pelanggan terbesarnya. [IT/r]