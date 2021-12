Fauci: 'Jauhi' dari Pertemuan Besar

IslamTimes - Kepala penasihat medis Gedung Putih Anthony Fauci telah menyarankan orang-orang di Amerika Serikat untuk menahan diri dari pertemuan besar selama Tahun Baru.

Fauci mendesak orang Amerika pada hari Senin (27/12) untuk "menjauh" dari pertemuan besar Malam Tahun Baru karena varian omicron menyebar dengan cepat ke seluruh negeri.“Ketika Anda berbicara tentang pesta Malam Tahun Baru, di mana Anda memiliki 30, 40, 50 orang merayakan, Anda tidak tahu status vaksinasi – saya sangat menyarankan, jauhi itu tahun ini,” kata Fauci kepada CNN. Hari baru." “Akan ada tahun-tahun lain untuk melakukan itu, tetapi tidak tahun ini.”Fauci, bagaimanapun, mengatakan bahwa orang Amerika yang divaksinasi dapat berkumpul dalam lingkungan keluarga dekat dengan anggota keluarga lain yang divaksinasi dan telah menerima booster.Dia telah memberikan saran serupa untuk berkumpul selama liburan Natal.Omicron diperkirakan 58,6% dari varian virus corona di AS: CDCSementara itu, varian Omicron diperkirakan 58,6% dari varian virus corona yang beredar di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir 25 Desember, menurut data dari US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).Laporan sebelumnya oleh CDC mengindikasikan Omicron telah menjadi strain dominan di AS.Laporan tersebut memperkirakan di beberapa wilayah Amerika Serikat, yaitu, Pacific Northwest, South dan sebagian Midwest, Omicron menyebabkan lebih dari 90 persen infeksi baru. [IT/r]