Pejabat Pertahanan Israel Peringatkan: Iran Tidak Memiliki 'Pencegah' untuk Program Nuklirnya

Iran's Natanz nuclear facility

IslamTimes - Pembicaraan Wina tentang kemungkinan pemulihan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dilanjutkan pada hari Senin (27/12) setelah liburan Natal, menandai putaran kedelapan dari negosiasi yang tegang.

Program nuklir Iran tidak memiliki pencegah apa pun yang dapat menghentikannya, kata seorang pejabat senior pertahanan Zionis Israel.“Masalah dengan program nuklir Iran adalah, untuk saat ini, tidak ada mekanisme diplomatik untuk menghentikan mereka”, Zohar Palti, yang mengepalai biro politik-militer Kementerian Pertahanan Zionis Israel, mengatakan kepada The New Yorker. "Tidak ada pencegah. Iran tidak lagi takut".Ketika Tehran, setelah menjauh dari komitmen JCPOA setelah keluarnya Donald Trump dari kesepakatan pada 2018, terus memperkaya uranium hingga 60%, jauh melampaui batas yang diizinkan berdasarkan perjanjian, Palti mengatakan bahwa "kami tidak ingin mencapai titik di mana kita harus bertanya pada diri sendiri bagaimana Iran diizinkan untuk memperkaya hingga 90% [tingkat pengayaan produksi senjata]".Tehran melanjutkan untuk meningkatkan pengayaan hingga 60% setelah seruannya kepada negara-negara Eropa untuk memanfaatkan Amerika Serikat untuk menyelamatkan perjanjian JCPOA ditanggapi dengan diam. Republik Islam, bagaimanapun, menggarisbawahi bahwa tingkat pengayaan ini hanya digunakan untuk tujuan sipil, menambahkan bahwa mereka tidak akan mengejar pengayaan 90% tingkat senjata bahkan jika pembicaraan Wina gagal.Utusan Khusus AS untuk Iran Rob Malley mengatakan bahwa AS tidak bermaksud untuk "menyetujui kesepakatan yang lebih buruk karena Iran telah membangun program nuklirnya". Para perunding Wina harus membahas program nuklir Iran sesegera mungkin, katanya, karena pada titik tertentu upaya untuk menghidupkan kembali JCPOA akan “sama saja dengan mencoba menghidupkan kembali mayat”.Jika negosiasi gagal dan tidak memulihkan kesepakatan nuklir, “lebih dari masuk akal, mungkin, dan bahkan mungkin” bahwa Iran akan mencoba menjadi negara nuklir ambang batas, kata The New Yorker, mengutip seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.“Kami telah melihat program nuklir Iran berkembang, dan kami telah melihat Tehran menjadi lebih agresif, lebih suka berperang dalam kegiatan regionalnya”, kata Malley. “Mereka salah perhitungan dan bermain api”.'Kami Akan Bertindak Sendiri'Di antara mereka yang dengan keras menentang tidak hanya Iran memperoleh senjata nuklir, tetapi bahkan gagasan pemulihan JCPOA, adalah Zionis Israel. Ketika pembicaraan Wina dilanjutkan pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menegaskan bahwa "kebijakan luar negeri dan masalah keamanan utama negaranya adalah untuk mencegah program nuklir Iran"."Kami telah mengatakan kepada semua orang dengan jelas bahwa Zionis Israel tidak akan membiarkan Iran menjadi negara ambang nuklir. Tentu saja, kami lebih memilih untuk bertindak dalam kerja sama internasional, tetapi jika perlu kami akan bertindak sendiri untuk keamanan kami", katanya. [IT/r]