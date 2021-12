Iran akan Produksi Helium di South Pars

IslamTimes - Perusahaan teknologi Iran akan segera memulai proyek pertama negara itu untuk memproduksi helium di South Pars, ladang gas terbesar di dunia, kata seorang pejabat senior.

Iran akan melaksanakan proyek, untuk pertama kalinya, akan produksi Helium yang digunakan untuk mendinginkan magnet superkonduktor dalam pemindai pencitraan resonansi magnetik medis (MRI), sebagai gas pengangkat dalam balon dan kapal udara, sebagai gas untuk bernapas dalam penyelaman laut dalam dan untuk menjaga instrumen satelit tetap dingin. Itu berasal dari gas alam selama pemrosesan.Permintaan gas, terutama didorong oleh industri manufaktur Asia yang sedang berkembang pesat, sedang meningkat. Amerika Serikat dan Qatar, yang berbagi South Pars dengan Iran, adalah produsen helium terbesar di dunia. Negara penghasil helium lainnya termasuk Aljazair, Rusia, Kanada, dan China.Dengan cadangan gas alam terbukti 33,78 triliun meter kubik, Iran memegang 17 persen dari total dunia. Negara ini sudah ditempatkan dengan baik untuk menggeser Rusia sebagai pemegang gas terbesar jika cadangan yang baru ditemukan di ladang Chalous ditambahkan, sehingga totalnya menjadi 40,9 triliun meter kubik.Menurut Administrasi Informasi Energi AS, Iran memproduksi 267 miliar meter kubik gas alam pada 2019, menjadikan negara itu produsen terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Rusia meskipun ada sanksi paling kejam yang dijatuhkan pada negara itu.Dengan perkiraan cadangan di tempat sebesar 14,2 triliun meter kubik ditambah 18 miliar barel kondensat gas, South Pars menyumbang 40 persen dari total cadangan gas Iran dan sekitar 80 persen dari produksi gasnya.Managing Director Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) Mohsen Khojastehmehr pada hari Senin mengatakan produksi dari lapangan telah mencapai 705 juta meter kubik untuk pertama kalinya sejak dimulainya operasinya.Iran, bagaimanapun, diatur untuk meningkatkan produksi gas alam di pasar global yang terus melihat rekor harga gas dan pasar domestik yang secara tidak konvensional melahap banyak gas yang dihasilkan. Para pejabat mengatakan total produksi gas akan mencapai 500 miliar meter kubik pada 2041.Sektor perumahan dan komersial menggunakan gas alam untuk pemanas ruangan, dan sektor industri menggunakannya untuk bahan baku, terutama di industri petrokimia. Tingginya konsumsi didorong oleh subsidi besar-besaran yang diberikan oleh pemerintah yang berpacu dengan waktu untuk mengejar permintaan yang meningkat.Produksi gas alam di South Pars dimulai pada tahun 2003, dan sejauh ini, 23 dari 24 fase pengembangan telah mulai berproduksi.Pada kapasitas maksimum, South Pars setiap tahun dapat menghasilkan 9,49 triliun kaki kubik (268,7 miliar meter kubik) gas alam. Khojastehmehr mengatakan Iran perlu menginvestasikan $11 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi gas dari lapangan sebesar 240 juta meter kubik per hari pada tahun 2022. [IT/r]