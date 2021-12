Perlawanan Irak Memperingatkan: Impian AS untuk Menikmati Keamanan di Irak Tidak Akan Pernah Menjadi Kenyataan

Iraqi Resistance Groups.jpg

IslamTimes - Komisi Koordinasi Perlawanan Irak (IRCC) mengatakan Amerika Serikat tidak serius meninggalkan negara Arab, menekankan bahwa impian Amerika bahwa pasukannya akan damai di Irak hanyalah "ilusi" yang tidak akan pernah menjadi kenyataan.

“Menjadi semakin jelas bagi kami setiap hari bahwa pasukan pendudukan Amerika Serikat tidak serius dalam memenuhi permintaan negara tercinta kami untuk mengimplementasikan RUU parlemen Irak mengenai penarikan mereka,” kata IRCC dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.Itu mengacu pada RUU yang disahkan menjadi undang-undang pada 3 Januari 2020 oleh parlemen Irak yang mengharuskan pemerintah Irak untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing pimpinan AS di negara itu.RUU itu muncul dua hari setelah pembunuhan AS atas komandan anti-teror Iran, Letnan Jenderal Qassem Soleimani, di dekat Bandara Internasional Baghdad. Rekan Soleimani, termasuk wakil komandan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak Abu Mahdi al-Muhandis, juga menjadi martir dalam operasi tersebut.Pernyataan itu mengatakan kelompok perlawanan Irak telah menunggu sejauh ini untuk memberikan kesempatan lain kepada pasukan Amerika untuk meninggalkan negara itu seperti yang dituntut oleh hukum.Dia meminta pemerintah untuk memenuhi tugasnya mengusir pasukan pendudukan dari Irak, tetapi menambahkan bahwa tampaknya AS bersikeras mempertahankan pasukan pendudukan di negara Arab.AS, menurut pernyataan itu, bermaksud untuk mempertahankan pasukannya di pangkalan-pangkalan saat ini dan juga mengambil kendali atas wilayah udara Irak untuk memata-matai daerah-daerah yang kehilangan teroris Daesh."Mimpi AS bahwa tentara pendudukannya akan merasa nyaman dan bahwa pangkalan mereka akan damai dan stabil di Irak adalah ilusi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan," tambah IRCC.'Semua pangkalan harus diserahkan kepada Angkatan Darat Irak'Sementara itu, Sekjen Organisasi Badr juga menegaskan kembali seruan untuk sepenuhnya mengusir pasukan tempur asing dari Irak pada akhir tahun 2021.Hadi al-Amiri mengatakan semua pangkalan di mana pasukan asing aktif harus diserahkan kepada tentara Irak pada akhir tahun ini.Dia mengatakan perlunya kehadiran pelatih dan penasihat akan ditentukan oleh komandan senior militer Irak dengan suatu alasan.“Masuk dan keluarnya penasihat, kekuatan teknis, dan pelatih harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan menghormati pemerintah Irak,” al-Amiri, yang juga pemimpin koalisi politik Aliansi Fatah (Aliansi Penaklukan), terawat.Sejak pembunuhan Soleimani, pasukan perlawanan Irak telah meningkatkan tekanan pada militer AS untuk meninggalkan negara mereka, menargetkan pangkalan dan pasukan Amerika pada banyak kesempatan, dan pada satu titik mendorong Amerika untuk meminta mereka “tinggalkan kami sendiri.”Awal tahun ini, Baghdad dan Washington mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan tempur AS di Irak pada akhir tahun ini.Militer AS mengumumkan akhir misi tempurnya di Irak bulan ini, tetapi pasukan perlawanan tetap bertekad untuk mengusir semua pasukan Amerika, termasuk mereka yang telah tinggal di negara itu dengan dalih melatih pasukan Irak atau memainkan peran penasehat. [IT/r]