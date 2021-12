Iran: Trump Puncak Daftar Hitam Pelaku Pembunuhan Jenderal Soleimani

Qassem Suleimani and Abu Mahdi Al-Muhandis

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Kantor Hak Asasi Manusia Iran mengatakan tiga negara di dalam kawasan dan tiga di luar terlibat dalam pembunuhan tahun 2020 atas komandan anti-teror Iran Qassem Soleimani, dengan mantan presiden AS Donald Trump menduduki puncak daftar penjahat di balik serangan teror tersebut.

Dalam sambutannya pada hari Rabu (29/12), Kazem Gharibabadi menunjukkan bahwa karena pembunuhan itu dilakukan oleh pemerintah AS, sebagian besar pelakunya adalah orang Amerika.“Penghasut aksi teroris ini adalah rezim Amerika, yang telah menyebabkan sejumlah besar terdakwa dalam kasus ini adalah orang Amerika,” katanya, beberapa hari sebelum ulang tahun kedua pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani di negara tetangga Irak.Gharibabadi menjelaskan bahwa lebih dari 120 pelaku telah diidentifikasi, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk lebih dari 40, dan perwakilan yudisial telah dikirim ke 9 negara untuk mengejar kasus tersebut.“Tiga negara di kawasan dan tiga negara di luar kawasan terlibat dalam kasus pembunuhan martir Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis.”Memperhatikan bahwa Trump adalah pelaku utama dari tindakan keji itu, pejabat Iran itu mengatakan bahwa kemauan internasional dan kerja sama Interpol diperlukan untuk menangkap para penjahat.Bersama rekan-rekannya, termasuk wakil kepala Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak Abu Mahdi al-Muhandis, Jenderal Soleimani menjadi sasaran serangan pesawat nir awak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 5 Januari 2020.Pembunuhan AS, yang diperintahkan langsung oleh Trump, memicu gelombang kecaman dari pejabat dan gerakan di seluruh dunia dan memicu protes publik besar-besaran di seluruh wilayah.Pada awal 8 Januari, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran menargetkan pangkalan udara Ain al-Assad yang dikelola AS di provinsi barat Anbar Irak dengan rentetan rudal untuk membalas pembunuhan Jenderal Soleimani.Iran mengatakan pembalasannya belum berakhir.Menurut Gharibabadi, sidang para pelaku akan digelar dua bulan lagi."Dakwaan para pelaku di balik pembunuhan martir akan dikirim ke Pengadilan Tehran dalam dua bulan," katanya.Dia juga mengatakan Iran dan Irak telah membentuk komite investigasi bersama untuk menindaklanjuti kasus tersebut, menambahkan bahwa kedua belah pihak telah bertukar informasi tentang kejahatan yang diatur AS.“Kami telah meminta Irak untuk mempercepat penyelidikan sehingga putusan yang diperlukan dapat dikeluarkan [lebih cepat],” kata Gharibabadi.Pejabat Kehakiman juga mengkritik forum internasional karena diam dalam menghadapi tindakan keji itu.“Selama standar ganda ini berlaku di dunia, menegakkan keadilan tidak akan mudah, tetapi kami memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan dan mencoba membujuk opini publik global, terlepas dari kontradiksi dan standar ganda itu,” tambahnya. [IT/t]