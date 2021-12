IRG: 'Israel' Takut dengan Kekuatan Poros Perlawanan

IslamTimes - Juru bicara Pengawal Revolusi Islam [IRG] mengatakan rezim Zionis dan arogansi global telah ditakuti oleh kekuatan Poros Perlawanan.

Proses jatuhnya rezim Zionis telah mencapai bagian yang paling intens selama 70 tahun terakhir, Jenderal Ramezan Sharif mengatakan pada pertemuan budaya pada hari Selasa (28/12).Dia mengatakan arogansi global dan Zionis telah menjadi begitu takut dengan kekuatan Poros Perlawanan sehingga mereka membunuh komandan senior Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani.Juru bicara itu juga mencatat bahwa darah para syuhada dan perlawanan rakyat telah membuat frustrasi para Zionis dan musuh-musuh Islam.Dalam sambutannya pada Mei 2020, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei menyoroti kebencian yang intens di antara banyak orang dunia terhadap AS karena dukungannya terhadap terorisme, dengan mengatakan bahwa Amerika harus menghadapi pengusiran dari Irak dan Suriah.Iran telah menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pembunuhan AS terhadap Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya di Irak dan “pasti akan memberikan pukulan timbal balik kepada Amerika.”Pada Januari 2020, serangan pesawat nir awak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad membunuh Jenderal Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Serangan itu—yang juga menewaskan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua kelompok anti-teror Unit Mobilisasi Populer [PMU] Irak, bersama dengan beberapa lainnya—terjadi saat Jenderal Soleimani melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Irak. [IT/r]