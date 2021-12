Presiden Raeisi: AS Menurun, Semakin Lemah dari Hari ke Hari

IslamTimes - Presiden Ebrahim Raeisi meyakinkan rekannya dari Nikaragua Daniel Ortega bahwa karena kekuatan AS yang menurun, negaranya dapat mengatasi tekanan dan sanksi Washington seperti yang dilakukan Iran.

Berbicara kepada kepala negara Nikaragua di telepon pada hari Rabu (29/12), Raeisi mengingatkan bahwa bangsa Iran tidak berhenti kemajuan dalam menghadapi hambatan dan masalah yang diciptakan oleh Amerika Serikat antara lain.“Kami yakin Nikaragua juga dapat mengatasi ancaman dan sanksi AS karena hari ini AS sedang menurun dan semakin lemah dari hari ke hari,” kata Raeisi.Langkah-langkah dan ancaman koersif AS, kata kepala eksekutif Iran, tidak berdampak pada tekad negara-negara independen dan pencari kebebasan di dunia.“Sistem hegemonik [internasional] tidak dapat memaksakan kehendaknya pada Republik Islam dan Nikaragua karena negara-negara bergantung pada suara dan dukungan rakyat mereka, dan dapat [karena itu] menentang tuntutan berlebihan kekuatan hegemonik,” kata Raeisi.Presiden Iran juga menekankan pada pengembangan hubungan bilateral mengingat “kapasitas luas” Iran dan Nikaragua di bidang politik, ekonomi, dan sosial.Ortega sendiri juga menuntut perluasan hubungan di berbagai bidang.Dia juga menyatakan keyakinannya bahwa negara-negara tersebut akan mampu berdiri bersama dalam menghadapi imperialisme dan berhasil menapaki jalan kemajuan.Ortega mengakhiri sambutannya dengan menekankan bahwa negaranya “berpihak pada bangsa Iran di semua arena internasional.” [IT/r]