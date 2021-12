Rusia: Mitra AS, Iran Puas dengan 'Tren Positif' di Wina Tahun 2015 

IslamTimes - Seorang diplomat senior Rusia mengatakan para peserta dalam pertemuan di Wina antara AS dan lima mitra Iran dalam perjanjian 2015 telah menyuarakan kepuasan dengan "tren positif" dalam diskusi yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk mengamankan penghapusan sanksi Amerika terhadap Iran.

Negosiator utama Rusia Mikhail Ulyanov mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Rabu (29/12) bahwa delegasi AS dan kelompok negara P4+1 – Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan China – duduk untuk pembicaraan di Wina “tentang keadaan saat ini” di diskusi yang bertujuan membuat Washington menghapus sanksi dan merevitalisasi kesepakatan 2015, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).“Semuanya mencatat dengan kepuasan tren positif dan suasana bisnis selama negosiasi yang sedang berlangsung,” kata Ulyanov, yang menjabat sebagai duta besar Rusia untuk organisasi internasional di ibukota Austria.Iran dan kelompok negara-negara P4+1 pada hari Senin (27/12) memulai putaran kedelapan pembicaraan Wina yang berfokus pada penghapusan semua sanksi yang dikenakan pada Teheran setelah Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut.AS tidak diizinkan untuk menghadiri pembicaraan secara langsung karena penarikannya dari JCPOA.Dalam tweet lain, Ulyanov mengatakan dia mengadakan dua pertemuan terpisah dengan Utusan Khusus AS untuk Iran Robert Malley pada hari yang sama.“Konsultasi dan koordinasi yang erat antara delegasi Rusia dan AS selama #ViennaTalks merupakan prasyarat penting untuk kemajuan menuju pemulihan #JCPOA,” kata Ulyanov dalam postingannya.Setelah pertemuan kedua, kepala negosiator Rusia mengatakan Moskow dan Washington “mempertahankan dialog intensif dan, saya percaya, dalam proses #ViennaTalks tentang cara konkret dan sarana pemulihan #JCPOA.” [IT/r]