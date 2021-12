Laporan Saddam Hussein Bersembunyi di Lubang 'Dibuat-buat', Kata Penerjemah Irak untuk Militer AS

IslamTimes - Laporan bahwa pasukan AS menangkap mantan Presiden Irak Saddam Hussein saat dia bersembunyi di lubang bawah tanah dibuat-buat, kata seorang penerjemah Irak yang bekerja dengan militer AS pada saat itu kepada Sputnik.

"Setelah penangkapannya, situasinya dibuat sedemikian rupa sehingga pemerintahan Amerika yang dipimpin oleh Bush, bisa keluar [tanpa cedera], sehingga koalisi yang dia buat melawan Irak tidak akan dikalahkan, sehingga otoritas AS tidak akan rugi karena serangan itu. serangan ke Irak dengan dalih memiliki senjata pemusnah massal dan ancaman bagi perdamaian", kata penerjemah.Penerjemah menekankan bahwa dia ingin dunia tahu bahwa Hussein ada di dalam ruangan, kemungkinan besar sedang berdoa saat dia mengenakan jubah tradisional Arab, yang disebut dishdasha, dan gagasan bahwa dia meringkuk di dalam lubang pada saat penangkapannya dibuat-buat. .Hussein tidak akan bisa masuk ke dalam terowongan, karena terlalu sempit dan presiden sudah lemah pada saat itu, penerjemah menambahkan."Saya pakai rompi anti peluru, saya lepas dan bisa paksa masuk ke lubang, saya juga bisa keluar dengan susah payah. Ya, ada lubang, tapi informasi presiden ditangkap di sana ... Saya beri tahu Anda - dia ada di dalam ruangan, dia ditangkap di dalam ruangan", penerjemah menekankan.Itu adalah "ruang biasa" tanpa alat komunikasi, hanya berisi lemari pakaian, dua tempat tidur, radio, perekam suara, TV kecil, beberapa pakaian dan sepatu, menurut penerjemah.Penerjemah juga mencatat bahwa pasukan AS yang menangkap Hussein mengeluarkan setidaknya 17 kotak berisi jutaan dolar dari rumah tempat dia bersembunyi."Ada kandang ternak 300 meter [980 kaki] di seberang ruangan tempat tinggal presiden. Ini berdasarkan perkataan seorang tentara karena saya dilarang mendekati kandang karena peningkatan pengamanan. Dia mengatakan bahwa 17 besar peti ditemukan di kandang ternak, peti itu sangat besar dan berisi dolar – diperkirakan beberapa juta. Ada juga emas batangan dan perhiasan, tetapi dalam kotak terpisah di sebelah Hussein", kata penerjemah, yang tidak mau disebutkan namanya.Peti-peti itu dibawa pergi ke arah yang tidak diketahui oleh unit yang menyerbu rumah Hussein, dan orang-orang Irak tidak tahu ke mana mereka dibawa, atau jumlah pastinya, atau di mana semua uang itu akhirnya berakhir.Menyusul penangkapan Hussein pada 13 Desember 2003, Pentagon mengklaim bahwa mantan presiden Irak itu ditemukan bersembunyi di lubang sedalam delapan kaki di bawah sebuah peternakan. Kenyataannya, Hussein berada di sebuah ruangan pada saat penangkapannya, tidak sadarkan diri, dan tidak mengerti apa yang dia katakan atau apa yang terjadi, menurut penerjemah, yang tidak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan.Pada 30 Desember 2006, Hussein dieksekusi setelah AS menginvasi Irak dengan dalih mencari senjata pemusnah massal yang diduga disembunyikan negara itu. Keberadaan senjata semacam itu tidak pernah terbukti. [IT/r]