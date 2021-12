Israel Menandatangani Kesepakatan Senilai $3,1 Miliar dengan AS untuk Helikopter dan Jet Pengisian Bahan Bakar

IslamTimes - Zionis Israel telah menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan pemerintah AS untuk "membeli" sejumlah helikopter dan mengisi bahan bakar pesawat di bawah kebijakan Washington untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai keunggulan militer Tel Aviv di Timur Tengah.

Kementerian urusan militer Zionis Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (31/12) bahwa Tel Aviv akan membeli 12 helikopter Lockheed Martin Corp CH-53K dan dua pesawat pengisian bahan bakar Boeing Co KC-46 sebagai bagian dari kesepakatan senilai $3,1 miliar yang ditandatangani dengan Amerika Serikat.Pernyataan kementerian mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan angkatan udara Israel dan termasuk opsi untuk membeli enam helikopter tambahan.Helikopter pertama akan tiba di Zionis Israel pada tahun 2026, sementara pesawat pengisian bahan bakar tidak akan dikirim sebelum tahun 2025, dengan pejabat militer Zionis Israel mengatakan mereka berusaha untuk memajukan pengiriman KC-46.Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan hingga delapan pesawat tanker KC-46 dan peralatan terkait ke Zionis Israel Maret lalu, menandai pertama kalinya Washington mengizinkan Tel Aviv untuk membeli kapal tanker baru.Dengan jangkauan 11.830 kilometer dan kapasitas untuk membawa 207.000 pon bahan bakar, KC-46 diklaim dapat mengisi bahan bakar lebih dari 64 jenis pesawat yang berbeda dan memungkinkan lusinan jet untuk tetap mengudara hingga 12 jam.Amerika Serikat menandatangani perjanjian pada September 2016 untuk memberi Israel bantuan militer senilai $38 miliar selama dekade berikutnya, paket bantuan terbesar dalam sejarah AS.Uang pembayar pajak yang diberikan kepada rezim Israel berturut-turut adalah penangkal petir untuk kritik di AS, yang pada akhirnya masuk ke kas produsen senjata Amerika, tetapi melumasi mesin perang Tel Aviv.Bantuan militer AS ke Israel telah meroket selama beberapa tahun terakhir sementara pasukan rezim terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dan agresi terhadap Suriah, Lebanon dan negara-negara lain.Setidaknya 260 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak, tewas dalam pemboman Israel di Gaza dalam 11 hari perang pada bulan Mei. Serangan udara Israel juga membawa kehancuran yang meluas ke wilayah yang sudah miskin itu.Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali dukungan AS untuk Israel pada waktu itu dan berjanji untuk membantunya mengisi kembali apa yang disebut sistem Iron Dome, menolak tekanan di dalam negeri untuk mengambil sikap lebih keras terhadap agresi Zionis Israel.Donald Trump, pendahulu Biden, mengakui al-Quds sebagai ibu kota Zionis Israel pada Desember 2017 dan menandatangani proklamasi pada Maret 2019 yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, wilayah Suriah.Zionis Israel selama beberapa dekade terakhir membangun lusinan pemukiman di Dataran Tinggi Golan yang bertentangan dengan seruan internasional agar rezim menghentikan kegiatan konstruksi ilegalnya.Suriah telah berulang kali menegaskan kembali kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan, dengan mengatakan wilayah itu harus sepenuhnya dikembalikan ke kendalinya, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada bagiannya, berulang kali menekankan kedaulatan Suriah atas wilayah tersebut. [IT/r]