Suriah: Mengapa AS Membantai Al-Baghouz?

Islam Times - Di bawah tekanan media, militer AS mengakui pembantaian puluhan warga sipil pada Maret 2019 di kota perbatasan Suriah, Al-Baghouz. Tetapi media yang sama juga mempromosikan cerita sampul palsu Pentagon: bahwa ini terjadi sebagai akibat dari militer AS 'memerangi ISIS', ABNA melaporkan pada hari Kamis,

Kabut perang digunakan untuk memperkeruh semua kejahatan.The New York Times dengan bangga mengungkap fakta pembantaian puluhan warga sipil Suriah dan mengungkap penutupnya. Namun, itu kemudian hanya mengadopsi klaim Pentagon bahwa pemboman ini terjadi "pada hari-hari terakhir pertempuran melawan Negara Islam di Suriah ketika anggota kekhalifahan yang dulu ganas terpojok di lapangan tanah di sebelah kota bernama Baghouz". Konteks ini adalah fiksi murni.Sumber-sumber Suriah menunjukkan bahwa Angkatan Udara AS berusaha untuk mengebom penempatan Tentara Arab Suriah (SAA) di pinggiran Al-Baghouz, dalam upaya menghilangkan kehadiran SAA dari bagian perbatasan itu dan dengan demikian menyerahkan kendali penuh zona itu kepada proksi SDF yang dipimpin Kurdi, yang dikerahkan di seluruh Suriah timur sejak 2018.Jenderal Suriah 'A', dengan pengalaman di wilayah Deir Ezzor, mengatakan bahwa tidak ada teroris ISIS di Al-Baghouz pada Maret 2019. Saat itu dan sampai sekarang merupakan kota yang didominasi oleh SDF yang didukung AS, tetapi dengan pos SAA di pinggiran kota. Hibrida ini tetap menjadi pola di sebagian besar wilayah timur Suriah.Aliansi Suriah, Iran, dan Irak telah menguasai daerah perbatasan Al-Bukamal-Baghouz sejak akhir 2017 setelah mereka menghancurkan pusat-pusat utama ISIS (DAESH) di wilayah Deir Ezzor. Almarhum Jenderal Iran Qassem Soleimani, pahlawan perang regional anti-ISIS, memimpin serangan Oktober 2017, menyusuri sungai Efrat dari kota Deir Ezzor melalui Al Mayadeen ke daerah perbatasan di Al-Bukamal.Sementara militer AS memposisikan diri di sepanjang perbatasan Suriah-Irak, dari Hasakeh di utara hingga Al-Tanf di selatan – untuk membagi pasukan perlawanan regional – daerah Al-Bukamal-Baghouz adalah dan tetap menjadi satu-satunya penyeberangan yang gagal dikontrol.Akibatnya, terjadi banyak serangan rudal dan drone AS dan Israel di wilayah perbatasan strategis itu, baik sebelum maupun sesudah pembantaian Al-Baghouz, semuanya ditujukan kepada pasukan Iran, PMU Irak, dan Suriah. Serangan-serangan itu berlangsung pada November 2021.Jenderal A menunjukkan bahwa desa-desa Al-Baghouz telah disiksa oleh ISIS dan SDF, dan itu mendorong mereka untuk mencari perlindungan dengan SAA.Dipahami dengan benar, ISIS adalah proksi sektarian yang diciptakan oleh Saudi di Irak dan Suriah, di bawah arahan AS, menggunakan kekerasan sektarian untuk memecah belah dan melemahkan kedua negara. Ada beberapa pengakuan oleh pejabat AS (termasuk Joe Biden, ketika dia menjadi Wakil Presiden) bahwa sekutu utama mereka mendanai dan mempersenjatai ISIS, dan semua geng 'jihadis' lainnya di Suriah.Terlepas dari pengakuan tersebut, Washington telah mencoba untuk mempertahankan mitos 'lengan'nya sendiri dari terorisme yang terkenal kejam ini. Media perang mengikutinya.Pembantaian warga sipil Maret 2019 di al Baghouz, dalam upaya menjadikan daerah itu dalam kontrol SDF sepenuhnya, mengingatkan pada serangan bom yang dipimpin AS pada September 2016 terhadap tentara Suriah yang ditempatkan di gunung Thardeh di belakang Bandara Deir Ezzor, yang faktanya memang benar-benar dilakukan untuk membantu ISIS mengambil alih posisi strategis itu.Di sana, serangan bom yang direncanakan dengan hati-hati oleh angkatan udara AS dan Australia, yang berlangsung selama satu jam dan menewaskan lebih dari 120 tentara, hanya diberi label 'kesalahan'. Media barat tidak mempersoalkan penjelasan absurd ini. Mereka bahkan tidak bertanya bagaimana 'kesalahan' seperti itu, yang memungkinkan ISIS mengambil alih gunung, tidak diperbaiki.Sumber-sumber Barat sekarang berpura-pura bahwa pembantaian di Al-Baghouz benar-benar membunuh teroris ISIS dan bahwa pembantaian warga sipil Suriah ini menandai 'bencana kemanusiaan' dalam semacam titik akhir untuk 'pertempuran melawan ISIS' yang dipimpin AS di Suriah.Faktanya, seperti yang telah lama ditunjukkan oleh banyak sumber Angkatan Darat Suriah (secara rutin diabaikan oleh media perang barat), ISIS tetap menjadi alat AS dan, setelah 2017, masih digunakan dalam serangan kecil, dibantu oleh SDF, untuk melecehkan pasukan Suriah di gurun timur.SDF menahan banyak mantan pejuang ISIS di penjara dan melepaskan kelompok itu dari waktu ke waktu, hanya untuk misi semacam itu.Mengapa NYT hanya mengadopsi pembelaan 'niat baik' Pentagon atas pembantaian Al-Baghouz, setelah mengungkap kejahatan yang mengejutkan dan penyamarannya?Sederhananya, media perang barat memberlakukan batasan yang jelas untuk kritik 'terhormat' terhadap perang agresi haus darah NATO.[IT/AR]