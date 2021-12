Komunitas Muslim AS Terguncang oleh Insiden 'Mata-mata', Serukan untuk Bertindak

IslamTimes - Sebuah kelompok advokasi Muslim-Amerika mengatakan telah menemukan 'tahi lalat' dalam kepemimpinan salah satu cabang negara serta 'mata-mata' di sebuah masjid AS yang memberikan informasi kepada "kelompok anti-Muslim".

Dua insiden mengejutkan dilaporkan awal bulan ini oleh Council on American-Islamic Relations (CAIR), memicu kekhawatiran baru atas mata-mata di komunitas Muslim Amerika.“Anggota masyarakat terkejut dan sedih mengetahui tentang situasi khusus ini, tetapi banyak orang juga tidak terkejut bahwa kelompok kebencian anti-Muslim menargetkan CAIR dan memata-matai dengan cara ini,” Whitney Siddiqi, direktur urusan masyarakat di CAIR-Ohio, seperti dikutip Aljazira.Cabang CAIR di Ohio pada 15 Desember mengatakan telah memecat Romin Iqbal, direktur eksekutif dan hukumnya di wilayah Columbus-Cincinnati, karena “pelanggaran etika dan profesional yang mengerikan”.Dia dituduh oleh organisasi memberikan informasi rahasia kepada Proyek Investigasi Terorisme (IPT), sebuah kelompok yang Southern Poverty Law Center (SPLC), sebuah organisasi hak-hak sipil yang melacak kelompok-kelompok kebencian di AS, mengatakan didirikan oleh sebuah “Aktivis anti-Muslim”.Penyelidikan forensik oleh ahli pihak ketiga menemukan "bukti konklusif bahwa Iqbal telah menghabiskan bertahun-tahun secara diam-diam merekam pertemuan jaringan CAIR dan memberikan informasi rahasia mengenai pekerjaan advokasi nasional CAIR kepada kelompok kebencian anti-Muslim yang dikenal," kata CAIR-Ohio kemudian.Dalam insiden terpisah, kantor CAIR di Washington pada 21 Desember mengatakan seorang sukarelawan di sebuah masjid AS telah mengungkapkan bahwa dia dibayar oleh Steven Emerson, direktur eksekutif IPT, untuk membocorkan informasi di komunitas.“Pembaruan komunitas: 'mata-mata' IPT kedua telah secara sukarela maju, mengaku dan setuju untuk bekerja sama dengan kami. Dia bukan bagian dari CAIR. Dia adalah sukarelawan aktif di masjid besar yang diundang ke pertemuan & acara komunitas nasional,” kata CAIR di utas Twitter minggu lalu.Bismillah. Pembaruan komunitas: "mata-mata" IPT kedua telah secara sukarela maju, mengaku dan setuju untuk bekerja sama dengan kami. Dia bukan bagian dari CAIR. Dia adalah seorang sukarelawan aktif di sebuah masjid besar yang diundang ke pertemuan & acara komunitas nasional. Detail di utas... 1/8— CAIR National (@CAIRNational) 21 Desember 2021“Kami sedang mengumpulkan dan memeriksa informasi tambahan dari individu ini. Kami juga telah secara langsung memperingatkan para pemimpin dan organisasi Muslim yang menjadi sasarannya. Kami akan merilis nama dan informasi tambahannya secara terbuka setelah kami menyelesaikan proses ini, insya Allah,” tambahnya.Siddiqi seperti dikutip Aljazira mengatakan bahwa salah satu tujuan mata-mata adalah untuk menciptakan “ketakutan dan ketidakpercayaan di komunitas kita sendiri”, sambil menambahkan bahwa CAIR bergerak maju “dengan transparansi” dalam perjuangannya melawan ancaman Islamofobia.Muslim Amerika telah menghadapi peningkatan pengawasan dan kebijakan diskriminatif sejak peristiwa 9/11, dengan kejahatan rasial dan kegiatan mata-mata melihat lonjakan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar dengan keterlibatan aktif dari otoritas penegak hukum.Antara 2002 dan 2014, Departemen Kepolisian New York menugaskan seluruh unit untuk memata-matai populasi Muslim kota.Menurut American Civil Liberties Union (ACLU), polisi memetakan tempat tinggal Muslim New York, merekrut informan dari dalam komunitas Muslim, dan menempatkan masjid di bawah pengawasan.Tren hanya meningkat di bawah pemerintahan AS saat ini yang dipimpin oleh Joe Biden. [IT/r]