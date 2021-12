Moskow Akan Mengambil Tindakan untuk Menghilangkan Ancaman Jika Washington Mengabaikan Proposal Keamanan

IslamTimes - Proposal Moskow tentang jaminan keamanan ditujukan untuk menciptakan dan melegalkan sistem perjanjian baru di bidang keamanan, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada Sputnik.

Moskow akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keseimbangan strategis dan menghilangkan ancaman jika Amerika Serikat dan NATO tidak menanggapi proposal jaminan keamanan dalam kerangka waktu yang memadai, Lavrov menekankan."Jika respons konstruktif tidak mengikuti dalam waktu yang wajar dan Barat melanjutkan garis agresifnya, maka Rusia akan dipaksa untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan strategis dan menghilangkan ancaman yang tidak dapat diterima terhadap keamanan kami," tambahnya.Diplomat Rusia juga menyebutkan bahwa proposal Moskow tentang jaminan keamanan membayangkan non-ekspansi NATO ke timur dan penyebaran senjata serang di dekat perbatasan Rusia, tetapi semuanya mengandung elemen lain yang pada akhirnya harus "membentuk keamanan yang sangat andal dan mengikat secara hukum. jaminan."“Partisipasi personel militer berpangkat tinggi Amerika Serikat dan negara-negara aliansi [NATO] pada dasarnya penting bagi kami,” kata Lavrov, menambahkan bahwa Rusia tidak akan membiarkan AS dan NATO menunda proses dengan “diskusi tanpa akhir. "Lavrov membuat komentar setelah percakapan telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari AS, Joe Biden, di mana keduanya fokus pada pembicaraan jaminan keamanan yang ditetapkan untuk awal Januari 2022 di tengah ketegangan yang memanas di Ukraina.Pembicaraan jaminan keamanan akan diadakan dalam tiga format: antara Rusia dan AS di Jenewa pada 10 Januari, diikuti oleh pertemuan Dewan Rusia-NATO pada 12 Januari, dan konsultasi Rusia-OSCE pada 13 Januari.Selama panggilan telepon Kamis, presiden AS menekankan tanggung jawab khusus yang dimiliki Rusia dan Amerika Serikat untuk memastikan stabilitas di dunia, dan memberi tahu Presiden Putin bahwa Washington akan mengadakan konsultasi dengan sekutunya mengenai pembicaraan jaminan keamanan.Moskow, sementara itu, sekali lagi menunjukkan perlunya perjanjian yang mengikat secara hukum tentang jaminan keamanan. Ajudan Kremlin Yuri Ushakov menekankan bahwa penting bahwa pembicaraan bilateral yang akan datang tentang masalah ini tidak berubah menjadi obrolan yang tidak berarti.Pada pertengahan Desember, Kementerian Luar Negeri Rusia menyusun dua rancangan perjanjian yang komprehensif tentang jaminan keamanan antara Rusia, Amerika Serikat, dan NATO.“Para Pihak harus menyelesaikan semua perselisihan internasional dalam hubungan timbal balik mereka dengan cara damai dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman kekerasan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” salah satu proposal berbunyi.Di bawah rancangan proposal, Rusia dan NATO akan "menahan diri dalam perencanaan militer dan melakukan latihan untuk mengurangi risiko situasi berbahaya pada akhirnya sesuai dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk yang ditetapkan dalam perjanjian antar pemerintah tentang pencegahan insiden di laut di luar. perairan teritorial dan di wilayah udara di atasnya, serta dalam perjanjian antar pemerintah tentang pencegahan kegiatan militer yang berbahaya."Proposal juga menetapkan pembuatan "hotline" untuk kontak darurat antara para pihak.Dalam rancangan tersebut, Rusia juga menyarankan agar AS berkomitmen untuk tidak mendirikan pangkalan militer di bekas republik Soviet yang bukan anggota NATO dan menahan diri dari perluasan aliansi lebih lanjut ke timur.“Para Pihak harus menahan diri untuk tidak mengerahkan angkatan bersenjata dan persenjataan mereka, termasuk dalam kerangka organisasi internasional, aliansi atau koalisi militer, di daerah-daerah di mana pengerahan tersebut dapat dianggap oleh Pihak lain sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, dengan pengecualian seperti itu. penyebaran di dalam wilayah nasional Semua Pihak," kata dokumen itu. [IT/r]