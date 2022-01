Pensiunan Jenderal Memperingatkan Militer AS Dapat Memimpin Kudeta setelah Pemilihan 2024

IslamTimes - Menjelang peringatan pemberontakan Capitol, seorang pensiunan jenderal telah memperingatkan bahwa militer AS dapat memimpin kudeta di negara itu setelah pemilihan presiden 2024 jika ada “kebingungan” tentang hasilnya.

Paul Eaton, mantan mayor jenderal Angkatan Darat AS bintang dua, berbagi keprihatinannya tentang kemungkinan pemberontakan lain dengan NPR minggu ini. Dia memperingatkan bahwa militer AS mungkin "berkompromi" dengan klaim bersaing tentang siapa panglima tertinggi setelah pemilihan berikutnya.Pensiunan jenderal itu mengatakan dia khawatir bahwa beberapa anggota militer mungkin tidak mengerti kepada siapa mereka harus menerima perintah jika pemilihan itu disengketakan lagi.“Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah semua orang mengerti siapa presiden yang terpilih? Jika itu bukan pemahaman yang jelas, itu dapat menginfeksi pangkat dan arsip atau pada tingkat mana pun di militer AS,” katanya. “Kami melihatnya ketika 124 purnawirawan jenderal dan laksamana menandatangani surat peserta Pilkada 2020,” tambahnya.Peringatan itu muncul di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang kesenjangan politik yang semakin dalam di Amerika Serikat, yang diperburuk oleh peristiwa yang merusak pemilihan presiden 2020. Klaim mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya bahwa ia kalah dalam pemilihan dari Joe Biden karena kecurangan pemilihan massal memicu serangan mematikan di gedung Capitol pada 6 Januari 2021.Eaton mengatakan militer perlu dipersiapkan jika terjadi pemilihan umum yang diperebutkan pada tahun 2024.“Kami tertarik melihat langkah-langkah mitigasi diterapkan untuk memastikan bahwa militer kami lebih siap untuk pemilihan yang diperebutkan, jika itu terjadi pada 2024,” katanya kepada NPR minggu ini.Enam bulan sebelum pemilihan 2020, militer AS mengadakan latihan untuk mempersiapkan empat skenario yang mungkin terjadi setelah hari pemilihan.“Apa yang tidak kami mainkan adalah militer AS yang dikompromikan – tidak sampai pada tingkat yang dikompromikan Amerika Serikat hari ini, sejauh 39 persen dari Partai Republik menolak untuk menerima Presiden Biden sebagai presiden – tetapi kompromi tetap saja,” kata Eaton. “Jadi, kami menganjurkan bahwa skenario khusus itu perlu ditangani dalam permainan perang masa depan yang diadakan jauh sebelum tahun 2024.”Eaton, bersama dengan sesama pensiunan jenderal Antonio Taguba dan Steven Anderson, menulis sebuah opini di The Washington Post bulan lalu, menyuarakan peringatan tentang kemungkinan perang saudara dan kudeta militer setelah pemilihan presiden 2024.“Saat kita mendekati peringatan pertama pemberontakan mematikan di US Capitol, kita – kita semua mantan pejabat senior militer – semakin khawatir tentang akibat dari pemilihan presiden 2024 dan potensi kekacauan mematikan di dalam militer kita, yang akan menempatkan semua orang Amerika berisiko parah,” tulis mereka.Para jenderal memperingatkan tentang potensi gejolak dalam angkatan bersenjata AS, mengutip "jumlah yang mengganggu" dari veteran dan anggota aktif militer yang berpartisipasi dalam serangan Capitol. Lebih dari 1 dari 10 orang yang didakwa sehubungan dengan kerusuhan itu memiliki catatan layanan.“Tanpa pemeliharaan ketertiban yang konstan, kerusuhan di dalam militer, yang mencerminkan perselisihan di masyarakat, cukup nyata,” tegas mereka.Para jenderal menguraikan skenario di mana beberapa anggota layanan mungkin menjanjikan kesetiaan kepada seorang kandidat presiden yang menolak untuk mengakui kekalahan, seperti yang dilakukan Trump pada tahun 2020. "Di bawah skenario seperti itu, tidak aneh untuk mengatakan kehancuran militer dapat menyebabkan perang saudara, " mereka menulis.Para jenderal tidak sendirian dalam penilaian mereka tentang kemungkinan perang saudara atau kudeta militer pada tahun 2024. Barbara F Walter, seorang profesor ilmu politik dan anggota panel penasehat utama CIA, juga memberikan peringatan serupa. Amerika Serikat “lebih dekat dengan perang saudara daripada yang ingin kita percayai,” dia memperingatkan bulan lalu.Walter berargumen bahwa Amerika Serikat telah melewati tahap "pra-pemberontakan" dan "konflik baru jadi" dan sekarang mungkin berada dalam "konflik terbuka." [IT/r]