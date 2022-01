Majalah AS: Iran Dipersenjatai Jauh Lebih Baik , Lebih Berpengaruh Daripada Kapan Saja dalam Sejarah Modern

IslamTimes - Penghuni Gedung Putih saat ini dan pemerintahannya menghadapi potensi konfrontasi dengan Iran pada saat Iran memiliki persenjataan yang jauh lebih baik dan lebih berpengaruh daripada waktu lain dalam sejarah modernnya, menurut majalah mingguan Amerika.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh The New Yorker, Robin Wright — penulis opini — mengatakan bahwa seluruh presiden AS telah gagal menahan pengaruh politik dan pengaruh militer Iran di kawasan Asia Barat dan bahwa aksi militer sering dilancarkan oleh Presiden AS Joe Biden dan para pendahulunya tidak lagi menjadi “opsi jangka panjang yang menarik atau efektif”.Jenderal Frank McKenzie, kepala Komando Pusat AS, sebelumnya telah menganalisis bagaimana konflik dengan Iran mungkin terjadi. "Jika mereka menyerang tiba-tiba, itu akan menjadi perang berdarah," kata McKenzie seperti dikutip Wright.“Kita akan sangat terluka. Kita akan menang dalam jangka panjang tetapi itu akan memakan waktu satu tahun,” tambah McKenzie, menurut Wright.Menunjuk pelajaran yang dipetik oleh Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak, Wright juga mengatakan bahwa kampanye militer skala penuh oleh AS hampir pasti akan memicu perang regional di berbagai bidang.“Iran dipersenjatai lebih baik dan kekuatan militer dan politiknya lebih garis keras daripada kapan pun dalam sejarah modernnya,” ia menggarisbawahi.“Iran memiliki ratusan rudal jelajah yang dapat ditembakkan dari darat atau kapal, terbang di ketinggian rendah, dan menyerang dari berbagai arah. Mereka lebih sulit untuk dideteksi radar atau satelit, karena, tidak seperti rudal balistik, motornya tidak menyala terang saat dinyalakan. Rudal jelajah telah mengubah keseimbangan kekuatan di Teluk Persia.”'Tembok ketidakpercayaan yang tinggi'Artikel itu juga menunjuk pada “tembok ketidakpercayaan yang tinggi” yang dibuat selama bertahun-tahun antara Tehran dan Washington, yang masih bertahan pada negosiasi yang sedang berlangsung di ibu kota Austria, Wina, untuk menghapus sanksi anti-Iran yang dijatuhkan oleh AS setelah keluar dari Iran 2015 kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).“Jika tembok ketidakpercayaan dapat dikurangi, maka mungkin ada beberapa kesamaan, tetapi tembok itu sangat tinggi,” artikel itu mengutip Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. “Ketika kita dilarang mengakses uang kita sendiri untuk vaksin penyelamat nyawa, dapatkah ada jejak kepercayaan di antara kedua negara?”Untuk membuktikan niat baik Washington, Amir-Abdollahian mengatakan, pemerintahan Biden pertama-tama harus mencabut sanksi dan membantu membebaskan miliaran dolar aset Iran yang dibekukan di negara lain, seperti Korea Selatan.“Jika kita mencapai kesepakatan, itu dapat digunakan untuk membuat kemajuan lebih lanjut,” katanya. “Jika gagal, kami telah mengatakan bahwa kami tidak mengikat masa depan negara dengan JCPOA.”Iran dan negara-negara kelompok P4+1, yaitu Rusia, China, Prancis, Inggris plus Jerman, memulai pada hari Senin (27/12) putaran kedelapan pembicaraan Wina yang berfokus pada penghapusan semua sanksi yang dikenakan pada Teheran setelah Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian.AS tidak diizinkan untuk menghadiri pembicaraan secara langsung karena penarikannya dari JCPOA, yang berlangsung tiga tahun setelah kesepakatan itu diraih oleh Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman pada Juni 2015.Satu tahun setelah Washington keluar dari kesepakatan penting tahun 2018 dan kegagalan penandatangan Eropa untuk menegakkan komitmen mereka di bawah tekanan dari AS, Iran mengambil serangkaian langkah pembalasan dari kesepakatan dalam beberapa tahap sejalan dengan hak kontraktual hukumnya.Di bawah pemerintahan baru, Washington mengatakan ingin bergabung kembali dengan kesepakatan itu, tetapi telah menyeret kakinya dalam menghapus sanksi terhadap Iran.Tehran dengan tegas bersikeras bahwa AS harus terlebih dahulu menghapus sanksi dengan cara yang dapat diverifikasi, memberikan jaminan bahwa ia tidak akan meninggalkan perjanjian lagi, dan memberikan kompensasi atas semua kerusakan yang ditimbulkan pada Iran karena penarikannya yang melanggar hukum.Pembicaraan Wina akan dilanjutkan setelah beberapa hari istirahat selama liburan akhir tahun. [IT/r]