Diplomat Iran: Mempercayai AS adalah Sebuah Kesalahan

Diplomat Iran (Tasnim).

Islam Times – Seorang diplomat berpangkat di Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan bahwa tidak seorang pun, bahkan Taliban, harus membuat kesalahan besar dengan memercayai Amerika Serikat.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat, direktur jenderal departemen Asia Selatan di Kementerian Luar Negeri Iran membalas mantan perwakilan khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, atas komentarnya baru-baru ini bahwa mantan presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani harus telah meminta bantuan kepada AS.Diplomat Iran, Seyed Rasoul Mousavi, mengatakan apa yang dilakukan Khalilzad di Afghanistan tidak ada hubungannya dengan proses perdamaian, tetapi merupakan bagian dari upaya perubahan rezim.Dia mengatakan Ashraf Ghani menyadari peran destruktif AS ketika sudah terlambat.“Dengan pelariannya (dari Afghanistan), Ghani merusak skenario Khalilzad, sadar atau tidak sadar.”Mousavi mengatakan penyebab sebenarnya dari setiap korupsi yang dikaitkan dengan Ghani adalah AS.“Adalah kesalahan mutlak untuk mempercayai AS, bahkan Taliban mempercayai AS,” diplomat Iran itu memperingatkan.Mantan presiden Afghanistan mengatakan pada hari Kamis bahwa dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Kabul secara tiba-tiba ketika Taliban mendekat dan menyangkal kesepakatan sedang diproses untuk pengambilalihan secara damai, membantah laporan mantan pejabat AS.Ghani mengatakan bahwa seorang penasihat memberinya waktu hanya beberapa menit untuk memutuskan meninggalkan ibu kota, Kabul. Dia juga membantah tuduhan yang tersebar luas bahwa dia meninggalkan Afghanistan dengan jutaan uang curian.[IT/AR]