Pangkalan AS di Suriah Utara Menjadi Sasaran Roket

IslamTimes - Beberapa roket Katyusha secara terpisah menghantam fasilitas militer di mana pasukan pendudukan AS ditempatkan di provinsi utara penghasil minyak Suriah, Deir Ez-Zor dan Hasakah, tetapi tidak ada laporan segera tentang korban dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Sebuah sumber militer, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita berbahasa Arab Shafaq bahwa tiga proyektil menghantam sebuah pangkalan di Deir Ez-Zor yang terletak di dekat perbatasan dengan Irak dan di mana pasukan pendudukan AS ditempatkan, pada Jumat (31/12) malam.Saksi mata, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan ledakan berturut-turut terdengar setelah roket menargetkan pangkalan militer. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas penargetan tersebut.Militer AS kemudian menanggapi dan menyerang peluncur roket dengan howitzer 155mm.Selanjutnya, Organisasi Umum Radio dan Televisi Suriah [ORTAS] melaporkan pada Jumat malam bahwa sejumlah roket telah ditembakkan ke pangkalan udara militer di mana pasukan pendudukan AS ditempatkan di provinsi timur laut Hasakah di negara itu.Laporan itu menambahkan bahwa roket-roket itu mendarat di tepi pangkalan di kota al-Shaddadi, yang terletak di pinggiran selatan provinsi itu, tanpa ada laporan segera tentang korban.Militer AS telah menempatkan pasukan pendudukan dan peralatannya di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh [Bahasa Arab untuk ‘ISIS/ISIL’].Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah dengan bantuan proksinya dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS kini telah meningkatkan perang ekonominya di negara Arab. [IT/r]