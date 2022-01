Sayid Marcos Tenorio: Qasem Soleimani, Martir Besar Yerusalem

Islam Times - Sayid Marcos Tenorio, sejarawan, spesialis hubungan internasional, dan wakil presiden Institut Brasil-Palestina (Ibraspal) menulis sebuah artikel dalam memperingati dua tahun kemartiran Jenderal Qasem Solemani.

Dalam artikel yang dimuat di Middle East Monitor, Tenorio memulai dengan mengatakan bahwa tanggal 3 Januari mengundang kita, di satu sisi, untuk merenungkan perang melawan terorisme dan, di sisi lain, untuk terus memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan kedaulatan.Itu karena, pada tanggal 2020 ini, perintah langsung dari Presiden AS Donald Trump terwujud dalam serangan teroris yang menewaskan komandan Pasukan Quds Jenderal Qasem Soleimani dan Komandan Pasukan Mobilisasi Populer Irak Abu Mahdi Al-Muhandis.Sebagai motif pembunuhan, AS mengutip dukungan Soleimani untuk demonstrasi yang terjadi pada 27 Desember 2019, di depan Kedutaan Besar AS di Baghdad, dan tuduhan palsu invasi (yang tidak terjadi), yang akan mengakibatkan kematian dan cedera warga AS dan Irak. Namun, kita tahu bahwa motif pembunuhan itu berbeda. Hal itu terkait dengan peran Soleimani dalam kemenangan melawan AS di Timur Tengah dan hilangnya status sebagai satu-satunya pemain di kawasan, serta meningkatnya peran Rusia dan China dengan Iran sebagai artikulasi pusat antiteroris.Diketahui juga bahwa. Sebagai produsen senjata terbesar di dunia dan untuk keberhasilan bisnis perdagangan senjatanya, AS membutuhkan aksi kelompok teroris. Dengan kekalahan berturut-turut teroris Daesh di Suriah dan Irak yang dipimpin oleh Soleimani dan Al-Muhandis dan jatuhnya bisnis senjata, AS memutuskan untuk membunuh jenderal yang merupakan simbol perlawanan terhadap geng-geng bersenjata ini.Pembunuhan Soleimani dan Al-Muhandis di luar situasi perang dan di wilayah asing lebih dari pelanggaran kedaulatan Irak – itu adalah tindakan eksplisit terorisme negara dan pelanggaran konvensi dan hukum internasional.yang melibatkan Iran, Suriah, Hizbullah Lebanon, Pasukan Mobilisasi Populer Irak, Houthi Yaman, Hamas, Jihad Islam, Front Populer Palestina dan Front Polisario Sahara Barat, di antara gerakan-gerakan lainnya.Soleimani dan Al-Muhandis bukan satu-satunya dan tidak akan menjadi yang terakhir. Semoga nama-nama ilmuwan yang syahid dalam serangan teroris terus dikenang, seperti Mohsen Fakhrizadeh, Massoud Ali-Mohammadi, Fereydoun Abbasi-Davani, Majid Shahriyari, Darioush Rezai, Mostafa Ahamdi-Roshan, dan lain-lain. Ini adalah pembunuhan-pembunuhan yang mencerminkan semangat kriminal yang mendominasi struktur AS dan Israel. Ilegalitas AS memberikan perlindungan dan dorongan untuk kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina di wilayah pendudukan dan di luar negeri.. Dia memberikan dorongan dan dukungan penting untuk pemberontakan Houthi Yaman melawan rezim Saudi. Dia memainkan peran sentral dalam kekalahan ISIS di Suriah, serta dalam penciptaan, pelatihan dan tindakan milisi Al-Hashd Al-Sha'abi yang dipimpin oleh Al-Muhandis, yang bertanggung jawab atas runtuhnya kelompok teroris di Suriah dan Irak.Kesyahidan Soleimani dan Al-Muhandis menunjukkan kepada dunia bahwa revolusi itu hidup dan akan menang. Selanjutnya, musuh bangsa Iran dipermalu oleh kehebatan jenderal yang terbunuh, yang menjadi martir Yerusalem sebagai tokoh kunci dalam strategi kemenangan melawan terorisme AS, Israel, Arab Saudi dan sekutu mereka di Timur Tengah dan Eurasia.Soleimani lahir dari keluarga miskin di wilayah Qerman pada 11 Maret 1957. Ia memulai karir militernya dengan masuk ke Tentara Garda Revolusi Islam pada 1979. Pada 1980-an, ia diangkat menjadi komandan Divisi ke-41 tentara Iran selama perang Iran-Irak. Aksesnya ke aksi-aksi komando Pasukan Quds Iran di luar negeri terjadi pada tahun 1997. Ia dipromosikan ke pangkat mayor jenderal oleh Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Imam Ali Khamenei pada 24 Januari 2011, sebuah pos di mana ia tetap sampai kemartirannya.Pentingnya Soleimani dalam perang melawan terorisme bukan hanya militer;. Pada tahun 2015, ia meyakinkan Rusia untuk memasuki perang Suriah secara lebih efektif dalam aliansi trilateral antara Rusia, Cina dan Iran untuk menghadapi geng teroris di Timur Tengah, serta dalam realisasi latihan militer maritim bersama di Laut Oman dan Samudera Hindia, berperan penting dalam mematahkan monopoli AS di wilayah laut.Dalam pemakaman Soleimani di Teheran, Ayatullah Khamanei menyatakan bahwa mereka yang merencanakan dan melakukan pembunuhan sang jenderal pasti akan menanggung akibatnya, karena balas dendam pasti akan terjadi ketika kondisi mengizinkan. Menurut Ayatullah Khamanei, "Sepatu Soleimani lebih berharga daripada kepala Trump." Selain itu, pemimpin menunjukkan bahwa pemakaman para martir yang dihadiri oleh jutaan orang di Iran dan Irak adalah tamparan keras bagi AS, tetapi tamparan terberat adalah penghapusan kehadiran AS yang arogan di wilayah tersebut.Soleimani mengorbankan dirinya untuk tujuan kemanusiaan yang paling penting saat ini – perjuangan yang adil untuk pembebasan Palestina, dengan fokus pada reklamasi tanah Arab dan Palestina dan mengangkat masjid suci Al-Aqsha dari upaya pengepungan dan penghancuran oleh Yahudi yang mengambil alih Palestina sejak tahun 1948.Serangan teroris AS yang menewaskan Soleimani, Al-Muhandis dan beberapa martir Iran dan Irak lainnya yang menyertai mereka mencerminkan rasa kriminal yang mendominasi pola pikir para pemimpin AS, Israel, dan Arab Saudi. Tindakan ini merupakan tindakan yang aman untuk semua kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina di wilayah pendudukan dan luar negeri.Kejahatan yang dilakukan oleh konsorsium teroris yang dipimpin oleh AS ini bahkan tidak sedikit pun merupakan kemenangan atas perjuangan perlawanan terhadap terorisme yang disebarluaskan. AS, Israel dan Arab Saudi adalah pihak yang kalah karena perjuangan perlawanan terus berlanjut hingga kemenangan akhir, sebagai hak hukum yang dijamin oleh hukum dan konvensi internasional dan diakui oleh Piagam PBB.[IT/AR]