Situs Web 'Israel' Diretas Pada Peringatan Pembunuhan Jenderal Soleimani

IslamTimes - Surat kabar Jerusalem Post Zionis ‘Israel’ dan akun Twitter Koran Maarive ‘Israel’, @MaarivOnline telah diretas pada peringatan kemartiran kedua Letnan Jenderal Qassem Soleimani.

Alih-alih menampilkan halaman berita utama, halaman yang diretas menunjukkan ilustrasi yang mengingatkan pada Jenderal top Iran, martir Qassem Soleimani, yang terbunuh dalam serangan pesawat nir awak AS saat dalam kunjungan resmi ke ibukota Irak, Baghdad pada 3 Januari 2020.Ilustrasi tersebut menunjukkan sebuah benda berbentuk peluru yang keluar dari cincin merah yang dikenakan di jari, sebuah referensi yang jelas untuk cincin khas yang digunakan Soleimani.Pasukan teroris AS membunuh Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang merupakan salah satu tokoh kunci dalam perang melawan terorisme di Suriah dan Irak dalam beberapa tahun terakhir, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua pro-pemerintah Irak. Unit Mobilisasi Populer [PMU] dalam serangan udara yang diperintahkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump di bandara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. [IT/r]