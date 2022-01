Sayyid Nasrallah kepada Raja Saudi: Perlawanan Hizbullah Bukan Teroris, Anda Benar!

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menekankan bahwa AS adalah sumber tirani dan agresi di kawasan itu.

Berbicara pada peringatan kesyahidan kedua mantan kepala Pasukan Quds IRGC Jenderal Qassem Suleimani dan wakil kepala pasukan paramiliter Hashd Shaabi Irak Abu Mahdi Al-Muhandis, Sayyid Nasrallah menekankan pada perbedaan antara para martir dan "penjahat" AS.Beliau menunjuk pada kejahatan AS di kawasan mulai dari Afghanistan, ke Irak, Yaman, Suriah, Palestina dan Lebanon.Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa AS telah menciptakan ISIL dalam upaya untuk tinggal di wilayah tersebut.Dia mencatat bahwa Arab Saudi telah mendukung kelompok Takfiri, melalui penyebaran ideologi Wahhabi.Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah membalas Raja Saudi yang menggambarkan Hizbullah sebagai teroris. Dia menekankan bahwa teroris adalah orang yang mengirim ribuan Takfiri Saudi untuk berperang di Suriah dan Irak.Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa Hizbullah adalah gerakan Perlawanan dan bukan teroris, menuduh rezim di Riyadh sebagai teroris.Hubungan antara Hizbullah, FPMSayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan menyampaikan belasungkawa atas peringatan kesyahidan Sayyidah Fatima Zahraa a.s., serta meninggalnya utusan Iran untuk Yaman Hassan Irlu.Beliau juga mengucapkan selamat kepada umat Kristen dan Muslim atas Natal dan Tahun Baru.Sebelum masuk ke topik acara, Sayyid Nasrallah menekankan keinginan Hizbullah untuk menjaga hubungan dengan sekutu lokal partai, menanggapi tuduhan yang diedarkan oleh beberapa media bahwa hubungan antara Hizbullah dan Gerakan Patriotik Bebas (FPM) telah memburuk atas perkembangan terakhir di Libanon.“Kami menekankan pentingnya dialog antara orang-orang Lebanon. Kami tertarik pada sekutu dan teman kami dan terbuka untuk mengembangkan hubungan,” Sayyid Nasrallah berbicara kepada peserta upacara yang diadakan di pinggiran selatan Beirut, Dahiyeh.Berbicara dalam kesempatan itu, Sayyid Nasrallah mencatat bahwa akibat dari pembunuhan Jenderal Suleimani dan Al-Muhandis masih berdiri, menekankan bahwa menandai peringatan kemartiran mereka menunjukkan rasa terima kasih kepada jiwa mereka.“Kedua martir ini telah memberikan banyak kepada negara, wilayah, agama mereka, tetapi beberapa ingin menyangkal kebaikan mereka. Penolakan untuk memasang poster mereka di jalan menuju Bandara Beirut adalah bentuk tidak tahu berterima kasih ini.”Selama dua tahun terakhir, beberapa pertempuran besar terjadi. Pertempuran semacam itu membuktikan bahwa Poros Perlawanan mengikuti jalan kedua pemimpin besar ini, kata Sayyid Nasrallah, mengutip perang Zionis Israel terbaru di Gaza (Pedang Al-Quds), serta apa yang disebutnya “Pertempuran Ketabahan di Yaman .”Sekjen Hizbullah kemudian berbicara tentang formula pembunuh-martir, saat dia menyesalkan menempatkan Iran dan AS pada level yang sama.“Ada masalah nyata di wilayah kami. Masalah ini diwakili oleh ketidaksepakatan tentang penunjukan sekutu dan musuh masyarakat kawasan ini.”“Negara kita harus mengambil sikap tegas terhadap pembunuh dan martir. Irak harus mengambil posisi yang jelas. AS adalah orang yang menduduki Irak, menindas rakyatnya dan melakukan kejahatan bahkan sebelum munculnya Jenderal Suleimani.”“AS menciptakan ISIL untuk mengerahkan kembali pasukannya di Irak. Ini memikul tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh ISIL. AS adalah pembunuh dan munafik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melakukan kejahatan di Irak, sementara Suleimani adalah martir yang membela rakyat Irak. Iran adalah pihak pertama yang berdiri oleh rakyat Irak melawan ISIL yang diciptakan oleh AS.”“Apakah adil untuk menyamakan antara penjahat AS dan Iran yang berdiri di samping Irak? Ini bencana untuk melakukannya. ”Sayyid Nasralah kemudian menekankan bahwa AS adalah sumber tirani dan penindasan di wilayah tersebut.“AS bertanggung jawab penuh atas semua kejahatan Israel di Palestina dan Lebanon. AS berada di balik semua serangan, pembantaian yang dilakukan oleh entitas Zionis di Lebanon. Bagaimana kita bisa memandang AS sebagai teman ?! ”“Adapun perang di Yaman, ini adalah perang Amerika yang dilakukan oleh AS,” kata Sayyid Nasrallah, saat ia menguraikan kebijakan AS di kawasan itu, yang didasarkan pada perselisihan yang menuntut di antara negara-negaranya.Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah mengutip pengepungan Teluk di Qatar, mencatat bahwa negara-negara Teluk Arab seperti boneka di tangan AS.Sementara itu, Sayyid Nasrallah juga menegaskan peran AS dalam perang di Suriah, menunjuk pada apa yang disebut agresi lanjutan di negara Arab melalui blokade ekonomi, terutama yang disebut Caesar Act.“Di setiap tempat di mana AS menyebabkan kehancuran, martir Suleimani hadir. Dia meraih kemenangan, mengubah persamaan dan akhirnya dia mengorbankan jiwanya di jalan ini.”Sekjen Hizbullah menekankan di sini bahwa para pelaku yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap Suleimani dan Al-Muhandis akan dihukum.“Ini adalah janji oleh orang-orang bebas, tidak hanya orang Iran.”Sayyid Nasrallah kemudian menegaskan bahwa mengizinkan pasukan AS untuk tinggal di Irak “berarti pembunuhan baru para martir Suleimani dan Al-Muhandis,” menekankan bahwa satu-satunya nasib yang menunggu pasukan AS di wilayah tersebut adalah penarikan.“Darah para martir Suleimani dan Al-Muhandis menyampaikan pesan kepada semua orang bebas di wilayah ini. Pesan ini mengatakan: Kenali musuhmu, AS adalah kepala agresi dan sumber tirani dan penindasan, jangan menyerah.”Sayyid Nasrallah berbicara tentang peran rezim Saudi dalam mendukung ISIL, mengutip pengakuan pejabat Saudi dalam hal ini.“Arab Saudi mendukung ISIL. Itu mengirim pembom bunuh diri dan mobil bermuatan bahan peledak ke Irak.”“Putra Mahkota Saudi Mohamed Bin Salman mengatakan bahwa AS telah meminta Riyadh untuk menyebarkan ideologi Wahhabi. Arab Saudi mengirim pembom bunuh diri untuk membunuh pria dan anak-anak Irak, sementara Iran mengirim pejuangnya untuk membela rakyat Irak.”Sayyid Nasrallah kemudian membalas mereka yang menuduh Hizbullah "merugikan" hubungan diplomatik Lebanon.“Hubungan Lebanon dengan siapa? Dengan AS yang merupakan musuh yang jelas? Adapun Saudi, kami tidak menyerangnya, melainkan mitra dalam perang universal di wilayah ini.”“Siapa yang mendukung ISIS di Suriah? Sebagian besar orang Lebanon tahu bahwa keberadaan Lebanon dalam bahaya karena ISIL yang dibuat oleh AS dan didukung oleh Saudi.”Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah mengomentari pernyataan yang dibuat oleh Raja Saudi Salman, yang menggambarkan Hizbullah sebagai “organisasi teroris.”“Teroris adalah orang yang mengirim ribuan Takfiri Saudi ke Suriah dan Irak. Di sisi lain, Hizbullah dengan bangga membela wilayah itu dari para konspirator itu.”“Teroris adalah orang yang menyandera ribuan warga Lebanon di negara-negara Teluk dan mengancam akan mengusir mereka setiap hari.”“Pengunduran diri seorang menteri Lebanon tidak akan mengubah sikap Saudi terhadap Lebanon karena masalahnya ada pada pihak-pihak yang menggagalkan skemanya,” kata Sayyid Nasrallah, merujuk pada tekanan yang diberikan kepada mantan Menteri Informasi Lebanon George Kordahi untuk mengundurkan diri atas pernyataan yang dia buat. tentang perang Saudi di Yaman.“Hizbullah adalah gerakan Perlawanan. Itu bukan teroris, tapi kamu begitu!” [IT/r]