Jutaan Orang di Afghanistan Menghadapi Kelaparan di tengah Musim Dingin yang Keras dan Sanksi AS.

IslamTimes - Sanksi pemerintah AS dan sekutunya yang melumpuhkan yang dikenakan pada Afghanistan oleh menimbulkan banyak korban, membuat jutaan orang yang dilanda krisis menghadapi musim dingin yang membekukan.

Eloi Fillion, kepala delegasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Afghanistan, pada hari Selasa (4/1) menyatakan keprihatinan besar atas situasi yang sedang berlangsung saat musim dingin mulai.“Salju lebat di Kabul hari ini. Suhu mungkin turun menjadi -9 minggu ini," tulis Fillion di Twitter, seraya menambahkan bahwa dia mendengar "cerita tentang orang-orang yang membakar furnitur, sepatu, atau ban agar tetap hangat".“Karena keruntuhan ekonomi, ribuan warga Afghanistan tidak memiliki apa-apa untuk mengatasi tantangan yang semakin meningkat,” dia buru-buru menambahkan.PBB memperkirakan bahwa hampir 23 juta warga Afghanistan – sekitar 55 persen dari populasi – menghadapi tingkat kelaparan yang ekstrem, dengan hampir sembilan juta orang berisiko kelaparan saat musim dingin tiba.Di musim dingin, sebagian besar provinsi di Afghanistan menjadi sangat dingin, dengan suhu turun di bawah titik beku.Tahun ini, ketika negara Asia Selatan itu bergulat dengan krisis kemanusiaan terburuknya, yang dipicu oleh pembekuan aset oleh AS dan sekutu internasionalnya, jutaan orang menghadapi kondisi kehidupan yang sulit.Badan-badan PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa jutaan warga Afghanistan bisa kehabisan makanan sebelum awal musim dingin yang keras dan sekitar satu juta anak berada pada risiko kelaparan dan kematian.Taliban, yang berkuasa setelah pengambilalihan besar-besaran pada Agustus, telah berusaha untuk membangun kembali ekonomi negara yang hancur, tetapi sanksi AS telah sangat menghambat upaya tersebut.Hampir lima bulan setelah koalisi pimpinan AS dengan tergesa-gesa meninggalkan negara itu, jutaan warga Afghanistan berada di ambang kelaparan, tanpa makanan dan uang.Paralel sudah ditarik antara Afghanistan dan Yaman, dua negara kaya mineral yang berlokasi strategis dijarah dan dihancurkan oleh agresor asing.Segera setelah Taliban mengepung Kabul pertengahan Agustus, AS dan mitra internasionalnya berlomba untuk memotong akses Afghanistan ke bantuan internasional dan membekukan sekitar $10 miliar aset milik bank sentral negara itu.Langkah ini memicu keruntuhan cepat keuangan publik dan memicu krisis saat ini. Uni Eropa juga kemudian mengikutinya, menghentikan bantuan pembangunan ke negara itu, diikuti oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.Bencana kemanusiaan yang menjulang, krisis ekonomi, dan pengangguran adalah tantangan utama yang dihadapi orang-orang di Afghanistan saat ini."Setelah perubahan politik, semua lembaga bantuan menghentikan bantuan mereka ke Afghanistan, ada banyak masalah di negara ini," kata Ahmad Wali Haqmal, juru bicara Kementerian Keuangan Taliban, seperti dikutip.Penjabat Menteri Ekonomi Taliban, Din Mohammad Hanif, awal pekan ini mengatakan, aktivitas Asian Development Bank yang memberikan gaji kepada sejumlah karyawan telah dihentikan dan sebagian besar proyek setengah jadi dari pemerintah sebelumnya. ditangguhkan.Seorang pejabat tinggi Program Pangan Dunia PBB baru-baru ini menyebutnya sebagai "krisis kemanusiaan terburuk di dunia" sementara seorang eksekutif senior Program Pembangunan PBB menggambarkannya sebagai bencana kemanusiaan terburuk yang pernah "dia lihat".Bulan lalu, demonstran Afghanistan berbaris melalui jalan-jalan Kabul menuju kedutaan AS yang ditutup, menyerukan pembebasan miliaran dolar aset yang dibekukan oleh Washington dan sekutunya."Tuntutan utama kami adalah bahwa Amerika Serikat harus melepaskan aset kami sesegera mungkin," kata penyelenggara protes Shafiq Ahmad Rahimi seperti dikutip. “Ini adalah kekayaan bangsa, bukan milik satu orang, kelompok, atau pemerintah mana pun.”Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-AS dan memegang spanduk bertuliskan "Mari kita makan" dan "Beri kami uang beku kami." [IT/r]