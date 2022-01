China Mengecam Pembunuhan Jenderal Soleimani sebagai 'Kejahatan Perang' AS Lainnya

IslamTimes - China mengecam pembunuhan tahun 2020 atas komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani sebagai "kejahatan perang" lain yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Berbicara pada konferensi pers mingguan pada hari Selasa (4/1), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pembunuhan Jenderal Soleimani adalah “contoh lain bagaimana AS secara ceroboh merusak norma-norma yang mengatur hubungan internasional berdasarkan Piagam PBB.”“Ini juga salah satu kejahatan perang yang dilakukan AS dengan penyalahgunaan kekuatan,” tambah pejabat China itu. “AS dapat melakukan “pembunuhan yang ditargetkan” terhadap pemimpin militer negara berdaulat melalui cara teroris yang melanggar hukum internasional, dan juga membunuh ratusan ribu warga sipil tak berdosa di seluruh dunia.”Wang menambahkan, "Semua tindakan ilegal dan brutal ini di mata orang-orang di seluruh dunia telah disembunyikan oleh AS di balik fasad 'tatanan internasional berbasis aturan' seperti yang diklaimnya."Dia mengatakan meskipun AS terus mengulangi mantra “menjunjung tinggi tatanan internasional berbasis aturan,” telah terbukti berkali-kali bahwa Washington hanya peduli pada “aturan yang memenuhi kebutuhannya dan melayani kepentingannya.”Pejabat China mencatat bahwa AS berusaha untuk mengkonsolidasikan hegemoninya dan mengesampingkan komunitas internasional."Tetapi aturan dan ketertiban seperti itu yang melanggar hukum internasional tidak akan diterima oleh orang-orang di Iran, Timur Tengah, dan seluruh dunia," tegasnya.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), menjadi martir bersama dengan rekan-rekan mereka di serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh mantan presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. [IT/r]